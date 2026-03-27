27 de marzo de 2026
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Diego Santilli

Diego Santilli dijo que Mendoza es la provincia con menos reclamos y elogió su modelo económico

El ministro del Interior visitó Mendoza y destacó el orden y las políticas de Estado de la provincia. Queda claro así el alineamiento Nación-Provincia.

Diego Santilli dijo que Mendoza es la provincia con menos reclamos y elogió su modelo económico.

Diego Santilli dijo que Mendoza es la provincia con menos reclamos y elogió su modelo económico.

Foto: Flor Gaspari
 Por Cecilia Zabala

El ministro del Interior, Diego Santilli en Mendoza, volvió a visitar la provincia de Mendoza, esta vez para participar de un evento privado. Como es habitual, aprovechó para defender y ratificar el rumbo del Gobierno de Javier Milei, respaldó al gobernador de Mendoza, pero obvió por completo la situación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que está en medio de la tormenta.

Durante su participación en el Insurance Week, un encuentro del sector asegurador que reúne a referentes del país y del exterior, que se realiza en el Hotel Hyatt, Santilli ratificó el fuerte alineamiento de Mendoza-Nación: “Cada vez que vengo, digo que Mendoza es el lugar en el que menos reclamos tengo”.

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"Se ve que los mendocinos hacen las cosas bien", aclaró. "Y no lo digo porque este el equipo del gobernador acá, sino porque es el mérito a una provincia que ha tenido políticas de Estado y que va en esa dirección", dijo frente al ministro de Hacienda, Víctor Fayad, y el diputado nacional Lisandro Nieri.

Diego Santilli en Mendoza
Diego Santilli con Víctor Fayad y Lisandro Nieri.

Diego Santilli con Víctor Fayad y Lisandro Nieri.

En su exposición, el funcionario puso como ejemplo el manejo de la litigiosidad y los procesos periciales, aspectos que —según sostuvo— posicionan a Mendoza como un caso a seguir dentro del país.

Santili había visitado la provincia a mediados de enero, cuando anunció obras en distintos tramos de rutas nacionales.

El modelo económico en debate

Durante su discurso, Santilli defendió el rumbo económico impulsado por la administración nacional y aseguró que el país está “cerca de cruzar a la otra orilla” tras un período de ajuste.

En ese marco, sostuvo que 11 de los 15 sectores productivos muestran señales de crecimiento y remarcó que Argentina atraviesa un proceso de transformación estructural, con eje en el superávit fiscal, la apertura económica y la reducción de la presión tributaria.

“El camino es duplicar exportaciones”, afirmó, al tiempo que destacó el potencial del agro, la minería, el oil & gas y la economía del conocimiento como motores del desarrollo.

También hizo referencia a la necesidad de avanzar en la modernización laboral y reducir la informalidad, uno de los principales desafíos del mercado de trabajo argentino.

Mendoza en el esquema productivo nacional

En ese contexto, Santilli ubicó a Mendoza dentro del grupo de provincias que empiezan a consolidar un perfil productivo propio, en línea con otras jurisdicciones como San Juan, Córdoba o Santa Fe.

SANTILLI EN MENDOZA
Santilli ubic&oacute; a Mendoza dentro del grupo de provincias que empiezan a consolidar un perfil productivo propio.

Santilli ubicó a Mendoza dentro del grupo de provincias que empiezan a consolidar un perfil productivo propio.

Puntualmente, valoró las políticas vinculadas a sectores estratégicos como la vitivinicultura y la gestión del agua, a las que definió como ejemplos de consensos sostenidos en el tiempo.

Además, destacó el rol que pueden tener las provincias en el nuevo esquema económico, en el que —según planteó— se busca reducir la dependencia del Estado nacional y fomentar el desarrollo regional.

Ley de Glaciares y desarrollo productivo

En su discurso, Santilli también se refirió al debate por la Ley de Glaciares, al cuestionar lo que definió como una “mal llamada ley de glaciares”. Según planteó, la normativa vigente en Argentina no tiene equivalentes en otras partes del mundo y, en su visión, limita el desarrollo de actividades productivas.

En esa línea, sostuvo que la intención del Gobierno es devolver facultades a las provincias para que puedan definir sus estrategias, preservando los glaciares pero permitiendo avanzar en proyectos económicos, especialmente vinculados a la minería.

"Nadie tiene intención de tocar un glaciar. Todos queremos preservarlos, pero también necesitamos una ley que permita el desarrollo”, dijo Santilli.

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