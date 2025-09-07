Legislatura

Elecciones 2025: diputados y senadores que van a renovar banca en Mendoza

En la provincia de Mendoza, en las elecciones 2025, se votarán legisladores provinciales, además de diputados nacionales. Quiénes buscan seguir con un cargo.

Elecciones 2025: diputados y senadores que van a renovar banca.

Elecciones 2025: diputados y senadores que van a renovar banca.

Foto: Yemel Fil
 Florencia Martinez del Rio

En las elecciones 2025 de la provincia de Mendoza se renovarán, en parte, a los legisladores provinciales, repartidos entre los cuatro distritos electorales. Además, se elegirán cargos nacionales, y concejales en doce departamentos. Qué diputados y senadores buscarán renovar sus bancas.

Los próximos comicios significarán un recambio en la Legislatura, sin embargo, algunos de sus actuales integrantes a los que se les vence su mandato aspirarán a continuar con cargos en la Casa de las Leyes o arribar a los concejos deliberantes en sus territorios, ya que también serán reconfigurados.

¿Qué se vota en las elecciones 2025 en Mendoza?
en detalle

¿Qué se vota en las elecciones 2025 en Mendoza?

Qué diputados y senadores de la Legislatura de Mendoza buscarán renovar sus bancas

Cámara de Diputados

En la Cámara baja, dos diputados peronistas que finalizarán su periodo aspiran a mantener su banca: Gustavo Perret y Julio Villafañe, quienes serán candidatos por el Cuarto y Tercer Distrito Electoral, respectivamente, por Fuerza Justicialista Mendoza.

Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, es otro que quiere renovar su lugar (Primera Sección). En tanto, José Luis Ramón, integra este año la lista de Protectora (Primer Distrito). Laura Balsells Miró, del PRO, es candidata también a diputada por Provincias Unidas (Tercera Sección).

diputados legislatura mendoza
Legislatura de Mendoza.

Legislatura de Mendoza.

Cámara de Senadores

El radical Martín Kerchner encabeza la lista a senadores del Frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza (Tercer Distrito) para seguir en su banca.

En el peronismo, Adriana Cano (Primer Distrito) y Pedro Serra (cuarto distrito) integran la nóminan de Fuerza Justicialista Mendoza. Además, Alejandra Barro, por su parte, será candidata a diputada -cambiando de Cámara- detrás de Gustavo Perret (Cuarto Distrito).

Legisladores candidatos a concejales

La actual diputada radical y suarista Cecilia Rodríguez encabeza la lista de candidatos del oficialismo de la Ciudad de Mendoza, donde en el pasado fue funcionaria. Ricardo Tribiño, a quien también se le finaliza el mandato en la Cámara baja, aspira a integrar el Concejo Deliberante de Godoy Cruz, lugar que ya ocupó durante la gestión municipal de Alfredo Cornejo.

legislatura de mendoza, diputados, legisladores, bloque, reforma estatuto empleado publico

A su vez, el senador Mario Ana quiere volver a ser concejal de Junín, también del Frente La Libertad Avanza+Cambia Mendoza. El médico es cercano al intendente Mario Abed.

Gabriel Pradines, legislador y presidente del PRO, es primer candidato a concejal de Guaymallén por Provincias Unidas.

Otros legisladores que terminan mandato en la provincia de Mendoza

Además de estos, dada la renovación por la que se votará, hay otros legisladores que terminan su mandato en la Casa de las Leyes provincial.

En Diputados, a los que se les vence su periodo son: Jorge López, Evelin Pérez, Mauricio Di Césare, Daniel Llaver, Giuliana Díaz, Claudia Salas, Flavia Dalmau, Gisela Valdez y José Manuel Vílchez; de Cambia Mendoza; y Valentina Morán, Juan Pablo Gulino, Natalia Vicencio y Roxana Escudero, del peronismo. Asimismo, finalizan sus mandatos Mauricio Torres (Hacer por Mendoza), Gabriel Vilche (Unión PRO), Guillermo Mosso (PRO Libertad) y Enrique Thomas (PRO Libertad).

En cuanto al Senado, también dejarán sus bancas: Alejandro Diumenjo, Ángela Floridia, Abel Freidemberg, Claudia Najul, Jésica Laferte, Fernanda Sabadín y Mariana Zlobec, integrantes de Cambia Mendoza; sumados a los peronistas Mercedes Derrache, Cristina Gómez, Helio Perviú y Gerardo Vaquer; y a Valentín González, de La Unión Mendocina.

