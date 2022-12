El Pro lanzó los 4 principales ejes para "transformar" Mendoza

Dentro de los espectadores llamó la atención la presencia de otras fuerzas políticas que no estaban alineadas con el Pro. Entre ellos: Mercedes Llano y Roberto Ajo del PD; Gustavo Gutiérrez y Marcos Quattrini de la Coalición Cívica; Hugo Laricchia del Mendo Exit. En el ámbito empresarial estaba Rodolfo Vargas Arizu . Además, minutos antes del lanzamiento llegó el Dr. Abel Albino , referente de la Fundación Conin.

Dr Abel Albino y a su izquierda el legislador Gabriel Pradines.

El intendente de Luján, Sebastián Bragagnolo, hizo un balance de su gestión a la hora de tomar el micrófono y resaltó cuáles fueron los principales cambios desde que está frente a la intendencia.

Al finalizar, el jefe comunal, ponderó el trabajo de Omar De Marchi y acotó: "Hace falta tener valentía para tomar decisiones. Siempre es más fácil evitarlas. Omar tiene la valentía para que Mendoza tenga la transformación necesaria".

Frente a esas expresiones y a la hora de subirse al escenario, De Marchi resaltó que este plan se presentó para "transformar Mendoza y de verdad" y agregó: "Queremos hacer que esta linda provincia tenga ese menú de oportunidades interminables".

En relación a los integrantes de otras fuerzas políticas los trató de "amigos y amigas" y les agradeció su presencia. Sin embargo, más allá de Jorge Palero (ex senador radical), no hubo otros radicales presentes. Frente a esa situación De Marchi recalcó que no cursaron invitaciones formales a ningún partido y quienes tomaron la decisión de ir, lo hicieron "porque es un síntoma de enorme respeto y gesto institucional".

Diputada del PD, Mercedes Llano.

Es o no candidato a gobernador

Frente a la pregunta de su candidatura a gobernador para el año próximo, no la descartó pero tampoco la confirmó. El actual diputado describió que "el año que viene vamos a evaluar todo lo que tenga que ver con campaña política y candidaturas".

Párrafo a parte, habló de la unión con la UCR y resaltó que con el radicalismo mantiene una relación de respeto en el marco de lo fue Cambia Mendoza.