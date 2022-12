Omar De Marchi: "Por definición, estoy en contra de los subsidios"

“Por definición estoy en contra de los subsidios, que son regalos. Hay que generar fondos de asistencia para promocionar créditos, acceso a la tecnología, acceso a los mercados externos de los productores. Generar fondos para tratar de volcarlos a subsidiar tasas para obtener créditos orientados, por ejemplo, a la tecnología”, reflexionó De Marchi.

Aseguró que la ayuda a la industria y la producción debe enfocarse en la apertura de “ventanas en todas las embajadas para ofrecer Mendoza al mundo”. “Si vendemos más, va a mejorar y para eso hay que generar mejores condiciones para conquistar más mercados, que es donde hay que poner todos los esfuerzos”, postuló.

Asimismo, propuso reducir dos impuestos provinciales que consideró “muy regresivos”: Sellos e Ingresos Brutos. “Producto de una necesaria reducción de gastos que debe hacer el Estado, podés aplicar parte de lo que un productor paga de ese impuesto a tecnología. Los dineros que aporta el Estado tienen que volcarse en la mejora del área, porque a veces ni siquiera es auditado”, sostuvo.

Elecciones 2023 y el rol del PRO en Mendoza

Omar De Marchi no esconde sus intenciones de ser gobernador de Mendoza, aunque aún no oficializa que sea él quien encabece una posible lista del PRO para disputar la interna de Cambia Mendoza en las PASO del año que viene. Como señalan sus pares del radicalismo, aclaró que no es momento para hablar de candidatura ni armados políticos.

Por tal motivo destacó la apertura del nuevo espacio del PRO en el Valle de Uco, para “reunir vecinos de Tunuyán que quieran sumarse y estén preocupados por lo que nos pasa como país y provincia, y hacer los aportes que consideren interesantes”.

Omar De Marchi, Rolando Baldasso, sede PRO, Tunuyán, elecciones 2023 Dirigentes de toda la provincia participaron de la inauguración de la nueva sede del PRO en Tunuyán Foto: Medios Andinos

En ese sentido analizó que “debe venir un tiempo de mucho compromiso social”. “Culturalmente necesitamos estar más cerca de quienes toman decisiones, porque también es la manera de controlarlos. El compromiso ciudadano de cualquier vecino no puede ser una vez cada dos años cuando metés un voto en una urna y se acabó. El compromiso debe construirse a diario: exigir, controlar, pedir rendiciones de cuentas”, subrayó el diputado nacional.

Resaltó que desde hace casi un año, junto al equipo que lo acompaña trabaja “en el desarrollo de un plan de gobierno muy interesante con cuatro áreas bien diferenciadas: vivienda, educación, empleo y transformación digital ”.