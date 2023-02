El otro miembro de Cambia Mendoza que abandonaría el frente

Entre ellos -además del PRO y la Coalición Cívica - se anota Unión Popular (UP), que tiene a los sancarlinos Jorge Difonso y Rolando Scanio como máximos exponentes y que desde hace tiempo viene dando señales de inconformismo con la conducción "verticalista" de la UCR.

Lo cierto es que en la última cumbre frentista , de la cual no formaron parte, se impuso como fecha límite para confirmar pertenencia el 15 de febrero, con la posibilidad de extenderla una semana más.

UP es una escisión del Frente Renovador de Sergio Massa que en 2015 participó de la fundación de Cambia Mendoza (anterior a la creación de Cambiemos/Juntos por el Cambio, de cuyo armado el massismo quedó afuera) y que se “divorció” en 2019 cuando el ministro de Economía se unió al Frente de Todos. Si bien los vínculos con el dirigente tigrense no se perdieron, los caminos políticos antagónicos tomados decantaron en la división.

Por estas horas, sus afiliados encabezan un proceso interno para definir cuál será su futuro político en el corto plazo. La primera pista se dio en San Carlos, donde Scanio determinó desdoblar los comicios municipales. Decisión que no cayó bien en el radicalismo, departamental y provincial.

Unión Popular, Frente Cambia Mendoza, elecciones 2021 En 2021, Unión Popular selló su estadía en Cambia Mendoza. Hoy su permanencia está en peligro Foto: Prensa Frente Cambia Mendoza

Quince días antes hubo una reunión de ambas fuerzas en la comuna, pero el diálogo prácticamente está roto desde el intento del Gobierno de Rodolfo Suarez de modificar la Ley 7.722, que no encontró el apoyo de ese sector. Desde entonces la queja permanente de UP es que sus propuestas son ignoradas y los temas de agenda no coinciden con los del Ejecutivo. También hay denuncias de que San Carlos es relegado a la hora de ejecutar obra pública ya comprometida en el pasado.

La estadía dentro del frente en las legislativas 2021, que le valió la incorporación de un nuevo diputado en el parlamento (Mauricio Torres), se trató más de un formalismo para “colaborar en la gobernabilidad” en tiempos de pandemia, que una convicción de permanencia.

La realidad marca que la relación es casi nula y solo un improbable “gesto” de la UCR podría modificar un destino que parece sellado. Por el momento, el cornejismo/suarismo está más preocupado por lo que haga Omar De Marchi (PRO), que en enviar señales al resto de los aliados “dolidos”.

Frente a ese escenario, la dirigencia de Unión Popular trabaja en el armado de una propuesta electoral propia, en principio sin necesidad de rubricar alianzas, aunque tampoco se descarta. Hay apertura a “conversaciones” con todos los sectores, incluso el radicalismo, pero creen que es momento de probar su poder de convocatoria entre la ciudadanía.

Un dato los envalentona aún más: el partido cuenta con personería jurídica para participar con sello propio. Difonso ya ha manifestado su intención de ir por la gobernación de Mendoza y este año debe dejar su banca en Diputados. Si se atan cabos, no sería una locura afirmar que encabezaría una lista provincial. En un par de semanas se sabrá.