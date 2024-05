El insólito comentario de una concejal libertaria en un homenaje a excombatientes de Malvinas

"Quiero celebrar y saludar al combatiente que nos acompaña hoy. Lo que me parece importante recalcar es que donde haya un tipo de homenaje a los combatientes, van a tener el apoyo de esta banca", dijo.

Y agregó: "Lo que sí no puedo dejar pasar es que la responsabilidad de la caída del ARA Manuel Belgrano está en manos de la señora Margaret Thatcher, que según dijo Milei, es su ídola. No podemos no repudiar que nuestro presidente haya levantado la figura de esta mujer que fue asesina de nuestros pibes en Malvinas".

Rápidamente, otra de las concejales libertarias, María Feldtmann de Maurette, salió a defender a Milei, pero dejó a todo el Concejo deliberante sorprendido.

"Nos sumamos a los dichos de Milei sobre la señora Margaret Thatcher. Nuestro presidente la ha destacado como una estadista que ha sacado a su país adelante. Más allá de haber vivido una guerra contra Inglaterra, quiero destacar las palabras del señor presidente", respondió la concejal Feldtmann.

Mientras las caras de los presentes habían quedado descolocadas y, especialmente luego de que en el recinto se encontraba presente el ex combatiente de Malvinas (que había sido invitado por La Libertad Avanza), le consultaron: "¿Entonces es un homenaje a Margaret Thatcher?".

El recorte de la sesión de este jueves terminó en las redes sociales, donde miles cuestionaron la "doble cara" que llevó La Libertad Avanza.

