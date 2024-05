Mondino dijo que "los chinos son todos iguales" y luego intentó aclarar sus dichos

La canciller Diana Mondino se justificó por sus dichos expresados tras su visita a la base china en la Patagonia y aseguró que "de ninguna manera" su intención fue discriminar: “Destaqué la naturaleza civil del personal, de que no había uniformes”.

Mondino aseguró que "los chinos son todos iguales", al señalar que no habían identificado a personal militar en la base espacial de ese país en Neuquén.

"Los que fueron de investigación no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales", indicó la ministra de Relaciones Exteriores en declaraciones a Clarín.

"Ya se han hecho inspecciones en la Estación Espacial China y la Europea. Fue el mismo equipo a ambas y en la misma semana, esos equipos no percibieron nada raro", explicó Mondino.

En ese marco, aseguró que "lo que sí" van a hacer es conformar equipos de ciencia y técnica o de investigación argentina, que puedan aprovechar esos recursos".

También te puede interesar: Las puertitas de Diana Mondino en su viaje a China

"Porque en la base China se pueden utilizar, no solo los equipos, sino durante una cantidad de tiempo. Y eso la Argentina no lo está aprovechando", sostuvo la canciller, y agregó: "No identificaron que hubiera personal militar- Son chinos, son todos iguales".

Mondino fue entrevistada en París, donde participó de un encuentro de la OCDE, luego de su paso por China, donde se reunió con el canciller Wang Yi, además de buscar una negociación por los swaps.

La explicación de Mondino tras sus dichos contra China

"Si le queremos poner a todo lo que se habla de China una mala palabra o algo discriminatorio que tiene cosas, bueno. Yo me refiero a que no había nadie uniformado", explicó la funcionario de La Libertad Avanza (LLA).

Mondino, además, calificó como "muy positiva" su visita al país asiático en el marco de la negociación por el swap. "Estuvimos dos días en Shangai con una agenda con el sector privado, donde fuimos acompañados por 20 empresarios argentinos que participaron en varias reuniones. Después estuvimos dos días en Shangai, donde participaron el presidente del Banco Central, el vicepresidente, el canciller y distintos miembros de distintos ministerios", señaló.