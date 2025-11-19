19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Fue enviado a la Legislatura

El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores: qué dice el proyecto

El Gobierno de Mendoza apunta a crear áreas especializadas y ordenar las audiencias en causas con detenidos in fraganti.

El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores.

El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley que modifica el procedimiento de flagrancia para lograr agilizar la aplicación de penas a imputados sorprendidos in fraganti en robos, hurtos o encubrimientos. El Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Mercedes Rus, pretende "dar una respuesta más efectiva en delitos menores".

La iniciativa, presentada ante la Cámara de Diputados, apunta a dar una mejor respuesta por parte del sistema penal en los casos con evidencia inmediata, reorganizando el Ministerio Público Fiscal al crear áreas especializadas y ordenando a la Suprema Corte de Justicia y a los organismos de gestión que adecuen sus protocolos.

Lee además
Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento. video
Es ley

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento
El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará.
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza creó un Registro de Proyectos Mineros: cómo se implementará

Según el Poder Ejecutivo, "contar con equipos dedicados exclusivamente a este tipo de delitos permitirá mejorar la calidad del trabajo fiscal, unificar criterios y sostener la celeridad que exige este tipo de procedimientos". A su vez, señalaron que esto se complementará con "políticas orientadas a sanciones breves vinculadas a programas educativos y de formación laboral", articuladas con el Servicio Penitenciario.

A qué delitos alcanza el proyecto del Gobierno de Mendoza

El Gobierno explicó que esta iniciativa integra el paquete de reformas en el ámbito judicial impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia. En este caso, apuntan a "fortalecer la respuesta penal y agilizar la aplicación de penas y abordajes específicos en casos donde el imputado es sorprendido in fraganti, especialmente en delitos como robos, hurtos o encubrimientos, entre otros".

Se trata de actualizar el procedimiento de flagrancia, la instancia que se aplica cuando una persona es detenida mientras comete un delito o, inmediatamente después, durante su persecución, en el Código Procesal Penal de Mendoza.

mercedes rus,legislatura,presupuesto 2026
Mercedes Rus.

Mercedes Rus.

Qué cambios dispone

El proyecto busca una reorganización interna del Ministerio Público Fiscal. La Procuración General deberá conformar equipos especializados para el impulso, litigación y soporte técnico de las causas de flagrancia, con dedicación exclusiva y formación específica. El proyecto también ordena que la Suprema Corte y los organismos de gestión adecuen sus protocolos y turnos para asegurar que los plazos previstos en la ley se cumplan efectivamente en toda la provincia.

El Gobierno que modificar los plazos y etapas del proceso de flagrancia para que las audiencias avancen en tiempos "razonables" y no se dilaten las causas de menor complejidad.

Además, la iniciativa fija un plazo para que el Ministerio Público Fiscal solicite la audiencia inicial tras la aprehensión o imputación, con posibilidad de extenderlo cuando sea necesario producir pruebas básicas. El procedimiento incluye una audiencia de finalización que debe realizarse en un plazo acotado y con sentencia dictada en el mismo acto, salvo excepciones. Las causas que correspondan a juicio por jurado continúan excluidas de este trámite.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael recibió una nueva edición de la Provincia en tu Barrio

Mendoza retrasa la licitación para el nuevo Centro Ambulatorio del Notti: cuál es el motivo

Avanza la licitación del Tren de Cercanías del Este con una recorrida clave para empresas interesadas

Presupuesto 2026: en detalle, los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición

Sumarán nuevas duplas al Metrotranvía: cuánto costará el traslado desde Estados Unidos

El Gobierno de Mendoza extendió el plazo de licitación del Tren del Este, una obra de más de $212 mil millones

El Gobierno de Mendoza aumentó fondos para la DEIE: qué encuestas realizarán y cuánto invertirán

Valle de Uco: como quedaron los valores del servicio de transporte público tras el aumento del boleto

LO QUE SE LEE AHORA
Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Las Más Leídas

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida
Conmoción

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

Te Puede Interesar

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Por Pablo Segura
El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores.
Fue enviado a la Legislatura

El Gobierno de Mendoza busca acelerar la resolución de delitos menores: qué dice el proyecto

Por Sitio Andino Política
Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Por Cecilia Zabala