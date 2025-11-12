12 de noviembre de 2025
El Gobierno de Mendoza aumentó fondos para la DEIE: qué encuestas realizarán y cuánto invertirán

El Gobierno de Mendoza aumentó fondos para la DEIE: qué encuestas realizarán y cuánto invertirán

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza dispuso un incremento presupuestario de más de $138 millones para financiar encuestas a cargo de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), a través del decreto 2334, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Los estudios serán sobre inseguridad y el servicio de transporte público.

La justificación del ajuste es la realización de diversos relevamientos. Por un lado, la Encuesta Anual de Victimización 2025, solicitada por el Ministerio de Seguridad y Justicia. Por otro, la Encuesta de Calidad del Transporte y la Encuesta de Origen-Destino, pedida por el Ente de Movilidad Provincial.

"Se tiene la certeza de que los montos a recaudar por las encuestas citadas precedentemente para este ejercicio 2025 ascenderán a la suma de $ 138.810.491", dice la norma.

De acuerdo con el decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo; el ministros de Gobierno, Natalio Mema; y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, la cifra destinada surge a partir de una mayor recaudación estimada, producto de nuevas contrataciones y trabajos realizados por la DEIE, en unos $39.567.834.

Qué encuestas realizará el Gobierno de Mendoza

  • Encuesta Anual de Victimización: es un estudio realizado por la DEIE y el Ministerio de Seguridad para medir la victimización delictiva y la percepción de inseguridad. Permite cuantificar los delitos que no se denuncian oficialmente (la "cifra oculta"), evaluar la gestión de seguridad y la eficacia del sistema de justicia.
  • Encuesta de Calidad del Transporte y Encuesta de Origen-Destino: son análisis para conocer cómo y por qué se mueve la población y obtener información sobre los viajes que realizan diariamente los integrantes de cada grupo familiar para trasladarse a sus actividades, como trabajar, estudiar, compras, entre otras. También busca saber cómo evalúan los usuarios al servicio.
pedido_296475_06112025

