Más adelante, y al momento de referirse a que los ajustes los iba a pagar “la casta” que tanto mencionó Javier Milei en su campaña electoral, Gustavo Miras no dudó en remarcar: “No creo que haya casta en la Argentina que tenga que soportar este terrible ajuste” , dando a entender que los sectores a los que apuntó Milei en su carrera presidencial no sufren los mismos embates que los trabajadores o sectores más vulnerables.

Impacto e "improvisación" de las medidas de Javier Milei

Al hablar de cómo impactan las recientes medidas, Gustavo Miras destacó a la “estanflación”, donde “no hay crecimiento económico y la inflación pega cada vez más fuerte” en todos los estratos de la sociedad “y es allí donde notamos la improvisación”.

Ahondando en este punto, dijo que “no hubo previsibilidad” apenas asumió Javier Milei para sostener una de las economías estacionales como el turismo “que tiene un efecto multiplicador en la economía” del país. Subrayó que no ayudó “el ajuste de tarifas o aumento en los combustibles”, entre otras medidas, obligando a los argentinos a realizar también cambios o “ajustes sobre la marcha que no nos van a traer ningún beneficio, porque los turistas no llegan”, y por los precios de los prestadores que “no cubren las necesidades básicas”.

El empresario consideró que el gobierno” de Javier Milei “necesita de experiencia y de diálogo”, como por ejemplo con los gobernadores, para “poner de manifiesto las necesidades” de cada región productiva de la Argentina, desde la actividad agropecuaria, y el turismo, hasta la minería.