El fuerte video con el que Anabel Fernández Sagasti salió a bancar a Cristina Fernández

Anabel Fernández Sagasti salió a bancar a Cristina Fernández Prensa CFK y AFS

"La quieren presa por la Asignación Universal por Hijo, por el matrimonio igualitario, por las jubilaciones a las amas de casa, por plantarse frente al FMI, por el Procrear, por las universidades, por generar trabajo, por el salario más alto en dólares de la región. La quieren presa porque despertó a una generación entera, porque nos enseñó a creer que la política podía cambiar la vida", relata Fernández Sagasti en un video con el que apela directamente a la emotividad de los seguidores de Cristina Fernández, mientras se espera que en breve la Corte Suprema de Justicia de su veredicto respecto a la condena por corrupción que enfrenta la exmandataria por la causa Vialidad.

"Por la Ley de Medios, por decirle no a los poderosos, por no rendirse nunca. La quieren presa porque la aman los que nunca habían amado a un político, los olvidados, los nadie, los que no tenían voz". "No le perdonan el fifty-fifty, ni que los científicos volvieran al país. La quieren presa porque no pudieron matarla, porque la bala no salió. La quieren presa o la quieren muerta", señaló.

Qué debe resolver la Corte sobre Cristina Fernández de Kirchner La mañana de este martes será de alta tensión política porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tendrá su habitual reunión de acordada y en los últimos días creció la versión que dejará firme la sentencia a prisión por corrupción que pesa sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El Máximo Tribunal deberá decidir si confirma o no el fallo del Tribunal Federal Oral N°2 que dictó en 2022 y establece una sentencia a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para la ex mandataria. Esta sentencia fue ratificada en 2024 por la Cámara de Casación Penal. La herramienta jurídica sería la invocación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que autoriza al máximo tribunal a rechazar un recurso extraordinario sin mayores fundamentos. De esta forma, la CSJN no tomaría en cuenta los recursos de queja de los abogados defensores de la ex presidenta, con lo cual ya no habría más instancias de apelación. La reunión de acordada de la que participarán Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz -vicepresidente- y Ricardo Lorenzetti, está prevista que se inicie a las 10. Si bien Cristina Fernández anunció su postulación como candidata a diputada por la tercera sección electoral, la decisión de la Corte impediría su candidatura porque el plazo de inscripción de las listas vence el 19 de julio. Cristina Fernández recibe a los senadores de UxP La ex presidenta encabeza este martes desde las 10:30 una reunión con el Bloque de Senadores de Unión por la Patria (UxP) en la sede del Partido Justicialista, ubicada en Matheu 130, Ciudad de Buenos Aires. Según confirmaron fuentes partidarias a Noticias Argentinas, el encuentro se centrará en el análisis del fallo inminente de la Corte Suprema en la causa Vialidad, así como en el endeudamiento del Gobierno y los proyectos recientemente aprobados en la Cámara de Diputados.