Cristina Kirchner: "Estar presa es un certificado de dignidad"

#CFK | "Estar presa es un certificado de dignidad " Cristina Kirchner no dudó en apuntar contra el Gobierno y el macrismo.

Durante su discurso, Cristina trazó un recorrido histórico sobre la persecución al peronismo , desde los fusilamientos de 1956 hasta su situación judicial actual. “La grieta no la inventamos nosotros, la generaron los gorilas”, afirmó, y recordó que también Hipólito Yrigoyen y su abogado fueron encarcelados . “Espero que a mi abogado no lo metan preso”, bromeó.

Rodeada de dirigentes como el gobernador Axel Kicillof, sostuvo que “este modelo tiene fecha de vencimiento”, y que lo que buscan los poderes concentrados es desarticular la organización política del campo popular. “La gente se va a terminar organizando en defensa propia”, vaticinó.

"Están preparando el terreno para que no quede nada"

Cristina cuestionó el accionar del oficialismo y de sus aliados judiciales y mediáticos. “No nos van a dejar seguir porque tienen miedo. Este Gobierno cachivache va a fracasar y lo saben. Lo que quieren es que no quede nada”, lanzó.

En un mensaje directo a figuras como Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Milei, apuntó: “Mientras caminen libres los que endeudaron el país dos veces con el FMI, créanme que estar presa es un certificado de dignidad”.

Embed #CFK | CRISTINA CONTRA EL PODER JUDICIAL



— Sitio Andino (@sitioandinomza) June 9, 2025

Llamado a la unidad del peronismo

Ante la posibilidad de ser encarcelada, pidió al PJ que priorice la unidad por encima de los nombres. “No importa quién, importa la unidad”, subrayó. Y disparó contra la dirigencia: “Lo único que escucho es ‘qué lugar me toca en las listas’. Déjense de joder”.

Al referirse a la masacre de José León Suárez, se definió como “una fusilada que vive”. Luego, al salir a saludar a la militancia desde la puerta del Instituto Patria, dijo haber abrazado a la nieta y el bisnieto del general Valle, fusilado en 1956: “El jueves se cumplen 69 años. Lo mataron por ser peronista”.

#CFK | CRISTINA KIRCHNER Y SU PARTICULAR REFLEXIÓN

"Soy una fusilada que vive"



— Sitio Andino (@sitioandinomza) June 9, 2025

Críticas a la situación económica

Cristina también cuestionó el relato oficial de orden económico: “Nos dicen que hay superávit fiscal. ¿De dónde? Si no se reparan rutas, no se financia la salud ni la educación. Es como si en tu casa no pagaras la luz ni a la empleada: claro que vas a tener plata”.

Según afirmó, “los empresarios y los medios saben que este modelo es inviable”. Y añadió: “¿Van a mejorar los salarios metiéndome presa? ¿Van a financiar las escuelas, los hospitales? Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor”.

Cristina Fernández de Kirchner, acto PJ 09-06-25 (02).jpg Tras el acto en el PJ, Cristina Fernández de Kirchner le habló a la gente que la esperaba en el Instituto Patria. Foto: NA

"Me quieren presa o muerta"

La exmandataria cerró su mensaje con un fuerte tono desafiante: “Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Pero lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo”.

Días atrás, en un acto en Corrientes, ya había ironizado sobre la posibilidad de ser detenida: “¿Por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo”.

Y volvió a recordar que junio es un mes trágico para el peronismo: los fusilamientos, los bombardeos a Plaza de Mayo. “La historia no se detiene”, concluyó.

La exposición completa de Cristina Fernández de Kirchner