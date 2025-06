Cumbre de urgencia ante posible fallo contra Cristina Fernández

Aunque aún no hay una resolución definitiva, fuentes cercanas a la expresidenta señalaron que hay "una idea de hacer algo" si se ratifica la sentencia. Esto incluiría la posibilidad de una movilización ciudadana masiva, según informó NA.

El fallo de la Corte se daría en el marco del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita al máximo tribunal a: Rechazar recursos extraordinarios sin fundamentación, Evitar la reapertura del caso, Confirmar fallos anteriores sin emitir una sentencia extensa.

Cristina en Corrientes

Cabe destacar que la propia Cristina Fernández de Kirchner se refirió este sábado a su situación judicial durante un acto de campaña en Corrientes. En esa ocasión, al lanzar la candidatura a gobernador de Martín "Tincho" Ascúa, intendente de Paso de los Libres, la exmandataria pidió "estar atentos" ante la posibilidad de que la "metan presa". En un tono desafiante, expresó: "Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo".

La expresidenta hizo hincapié en la recurrente mención a la posibilidad de ser encarcelada y estableció un paralelismo con acontecimientos históricos que marcaron tragedias para el peronismo. "Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos… Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina", concluyó en su alocución.