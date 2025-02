El duro descargo de Jonatan Viale tras la polémica con Milei y Caputo: acusó de ensobrados a ex compañeros

View this post on Instagram

En su editorial, Viale admitió que su estado anímico tras la polémica no era el mejor y aseguró que seguirá adelante a pesar de las críticas . "No tengo idea de cómo estoy acá. Créanme que era mucho más fácil quedarse en la cama tapado. Pero me vino a buscar un gran amigo y me dijo algo que me hizo pensar: 'No te dejes quebrar'", expresó.

Sobre el episodio con Caputo, el periodista admitió que no tuvo la reacción que hubiese deseado en el momento. "Ya íbamos una hora de entrevista donde le había hecho 37 preguntas sobre el caso $LIBRA (por la estafa con la criptomoneda en la que se vio envuelto el mandatario). Le pregunté todo. Al final, en la última pregunta, se metió Santiago Caputo. ¿Por qué? Porque Milei dijo que le iba a consultar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por la causa", relató. "¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. Me faltó firmeza para mandarlo a la mierda", agregó.

Viale también negó haber actuado con intenciones partidarias o en defensa del oficialismo. "Para los que tengan alguna duda sobre mí, les puedo asegurar que nunca jamás agarré un mango de ningún gobierno. No necesito; no quiero; no me interesa. Tuve mil oportunidades; las rechacé a todas", afirmó.

Los dardos de Viale a sus ex colegas y a dirigentes políticos

En ese sentido, disparó -sin dar nombres, aunque quedó sugerido que al menos uno de ellos sería su excompañero de La Nación+ Eduardo Feinmann (dijo que eran tres)- contra varios colegas, a los que acusó de aceptar “sobres” durante la campaña electoral de 2023, por parte del exprecandidato Horacio Rodríguez Larreta (tampoco lo nombró, pero aseguró que fue “el que sacó 11 puntos” en las PASO).

Embed @JonatanViale habló luego de la interrupción de Santiago Caputo cuando entrevistaba a @JMilei.El periodista apuntó contra colegas: "lo que no acepto son las mentiras y los oportunistas, no acepto la crítica de los 'colegas' que se llenaron de guita con sobres de la política". pic.twitter.com/WMnlZX3vMR — Sitio Andino (@sitioandinomza) February 19, 2025

En otro tramo de su descargo, el periodista admitió tener simpatía con ciertas políticas de la gestión Milei, aunque le recomendó al presidente que “revise” a quienes lo acompañan, en clara referencia a Caputo (¿y su hermana Karina?). También cuestionó a los gobiernos “populistas que destrozaron al país” y disparó contra referentes políticos que lo criticaron, como Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Ángel Pichetto.

Por último, Viale enfatizó que seguirá firme en su rol periodístico a pesar de los cuestionamientos. "Pasarán algunos días. Bajará la espuma y seguiremos adelante. Repito: no van a poder con nosotros, aunque les duela. Acá estamos. Más firmes que nunca", concluyó. El resto del programa fue conducido por sus compañeros de panel y Viale no salió nuevamente al aire.