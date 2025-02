El periodista también abordó los comentarios de colegas que lo cuestionaron por no haber frenado la intromisión de Caputo en la entrevista. "Twitter no me importa. Y tampoco me importa lo que digan mis colegas. No le hicieron esa nota. Primero tenés que llegar ahí, hacerla", respondió con contundencia, refiriéndose a las críticas que circularon en redes.

image.png Jonatan Viale rompió el silencio tras la entrevista con Milei y el escándalo periodístico

La postura del Gobierno y el futuro próximo del periodista

En medio de la polémica, el vocero presidencial, Manuel Adorni, intentó minimizar el episodio. "No creo que haya nada de malo en que el fragmento hubiese sido eliminado de la versión final de la entrevista", aseguró. Además, dejó en claro que no habrá modificaciones en el equipo de asesores de Milei a raíz de la controversia. "El Presidente evalúa día a día el desempeño de su equipo, pero no hay cambios en el horizonte", afirmó Adorni.

Mientras tanto, al mismo tiempo de la redacción de este artículo, en algunos portales de noticias anuncian que Javier Milei hará cambios significativos en áreas sensibles del gobierno. Por su parte, Viale prometió dar un descargo más extenso en su programa de televisión, donde contará en detalle cómo vivió el episodio y qué lecciones extrae de la experiencia. "Esta noche voy a explicar la intervención de Caputo. Voy a contar todo. Qué hice, qué no hice, qué me faltó hacer, la filtración del video", adelantó el conductor./LN y Clarín.