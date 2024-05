El dolor de cabeza de Javier Milei por la adenda de Portezuelo del Viento

Los mendocinos sabemos que no es cierto, que esos fondos ya están en la provincia, que son de Mendoza y que se obtuvieron después de un largo proceso de reclamo al que el Estado local se sumó a una acción presentada por actores de la sociedad civil como fue la Cámara de San Rafael.

La adenda para que Mendoza pueda usar su dinero desató una serie de complicaciones para quienes llevan adelante las negociaciones en el Senado; “Ahora todos quieren algo, no entienden que el dinero era de Mendoza y que ya está en Mendoza” aseguró un dirigente mendocino con acceso a la Rosada.

La interna radical también se mezcla en la pelea y negociaciones. El senador nacional Maximiliano Abad (radical de la Provincia de Buenos Aires) advirtió que debía invitarse a los gobernadores que apoyaron la ley ómnibus en Diputados a que expliquen en las comisiones del Senado los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo Nacional, en particular algunos que tienen un volumen de “asistencia muy alto”. Abad se refería a Tucumán y a Mendoza principalmente.

Varios gobernadores de la UCR, del PRO o cercanos a él e incluso alguno del variopinto justicialismo están utilizando fuerte sus WhatsApp y Telegram con una consigna unívoca: por qué a nosotros nada y a Cornejo todo. La pregunta ya la trasladaron a la Rosada sin respuesta cierta, aunque a juzgar por la lectura de los diarios de Catamarca parece que por allí ya alguna promesa hubo.

cornejo 7.jpg La Asamblea Legislativa escuchó ed boca de Alfredo Cornejo el anunció de la adenda. Gobernadores y Senadores ahora le reclaman a Javier Milei tratamiento diferencial para votar la Ley ómnibus

Javier Milei y los factores federales

En las próximas horas dos factores federales tendrán suma importancia en el desarrollo de las negociaciones del Congreso por la Ley Ómnibus. Por un lado, el Factor Mendoza. Por otro el Factor Patagonia.

Pensando en el Factor Mendoza algunos gobernadores le propusieron a Guillermo Francos y los negociadores la creación de fondos para obra pública de asignación plurianual quizás con alguna contraparte de privados o financiamiento internacional con garantía del Estado.

La idea no cuaja en la mesa chica de los Hermanos Milei y menos en Economía que no solo está pensando en apoderarse de los fondos internacionales que ya llegan para obras, sino que no está dispuesto a abrir la billetera para nada.

Los gobernadores afirman que no puede haber “coronita” para nadie, pero… política es política.

El segundo es el Factor Patagónico. Los hombres del sur ya avisaron que sus senadores no acompañaran la rentrée del impuesto a las ganancias, ellos tampoco quieren coronita para nadie. Aseguran que los gobernadores de otras provincias que no tienen las características de la Patagonia Argentina están jugando a la perinola y siempre les sale “Se lleva todo” a costa de ellos.

A los gobernadores del centro y el norte poco les interesa cómo pega el tema Ganancias en su electorado porque los trabajadores están lejísimos del piso y tienen una economía informal enorme. Pero sí les interesa su cuenta para mejorar sus fondos. Todo lo contrario de la Patagonia, donde no solo no queda nadie fuera del gravamen, sino que pone en riesgo muchísimos servicios por el posible éxodo de trabajadores y trabajadoras.

La negociación en el Senado sigue abierta, pero el horno no está para bollos.