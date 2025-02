El Criptogate, presente en la primera reunión de Cristina como presidenta del PJ

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/wadodecorrido/status/1894187804701131092&partner=&hide_thread=false Con la conducción de @CFKArgentina, el peronismo se ordena y avanza.



El @p_justicialista inicia una nueva etapa con convicción, coherencia y organización. El desafío es enorme, pero también la responsabilidad: reconstruir un proyecto de país con justicia social, trabajo e… pic.twitter.com/T43sGsyq3K — Wado de Pedro (@wadodecorrido) February 25, 2025

No obstante, en el evento desarrollado en la sede central de calle Matheu 130 no se abordó ese lanzamiento. Sí -no obstante- se tocó el escándalo denominado “Criptogate”, que involucró al presidente Javier Milei días atrás.