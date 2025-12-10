El balance de la gestión de Javier Milei, a dos años de su llegada a la Casa Rosada

A dos años de su llegada a la Casa Rosada, el balance de la gestión de Javier Milei

A dos años de haber asumido la presidencia, Javier Milei atraviesa el punto más alto de su influencia política y, al mismo tiempo, el momento más decisivo de su proyecto de reformas estructurales. Su llegada al poder en diciembre de 2023 marcó el inicio de un experimento económico y político inédito en la Argentina reciente: un ajuste fiscal de magnitud histórica , una ofensiva desreguladora sin precedentes y un estilo de conducción que rompió los códigos tradicionales del sistema político .

Hoy, con un escenario económico más estable y una arquitectura legislativa en construcción, el Gobierno intenta capitalizar su primer tramo de gestión para profundizar una agenda que redefinió el tablero político y social del país .

Lo que se viene en el Parlamento

Lo que se viene en el Parlamento

El comienzo de la gestión libertaria quedó marcado por un shock macroeconómico que buscó desactivar una dinámica hiperinflacionaria. La combinación del recorte del gasto, liberación de precios relativos y freno de la emisión hizo que la inflación —que cerró 2023 en altos niveles— ingresara en un sendero de desaceleración.

El Gobierno consiguió lo que parecía imposible: superávit fiscal mensual , reducción sostenida de la brecha cambiaria y un Banco Central que dejó de financiar el gasto público. Esa combinación, celebrada por los mercados y organismos internacionales, tuvo un costo social elevado en el corto plazo, pero permitió instalar una señal inédita de disciplina fiscal.

“El equilibrio fiscal es innegociable”, repitió Milei desde el primer día. Y convirtió esa premisa en bandera política.

La batalla en el Congreso y el triunfo de la Ley Bases

Con minoría en ambas cámaras, Milei apostó igual: envió al Congreso un megaproyecto que buscaba refundar el Estado. Tras meses de negociaciones tensas, derrotas temporarias y reacomodamientos políticos, logró la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, que le dieron facultades, instauraron el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y marcaron el primer gran éxito legislativo de su administración.

Ese triunfo abrió una nueva etapa: el Gobierno comenzó a mostrar que, aun sin una fuerza política consolidada, podía construir mayorías circunstanciales para avanzar con su programa.

Javier Milei, Megáfono, ciudad de Mendoza, recorrido, caminata, Luis Petri, Karina Milei 02 Javier y Karina Milei junto a Luis Petri en Mendoza durante la campaña para las elecciones legislativas 2025. Foto: Cristian Lozano

Seguridad jurídica y desregulación

El DNU 70/2023 —el extenso decreto de desregulación— funcionó como una carta de presentación ideológica y operativa. Desde la derogación de la Ley de Alquileres hasta la flexibilización de normas comerciales y laborales, el texto avanzó sobre barreras que la administración libertaria consideraba responsables de la parálisis económica.

Aun con cuestionamientos en la Justicia y resistencias sindicales, gran parte del espíritu del decreto se convirtió en política pública permanente: mayor libertad contractual, apertura a privatizaciones, simplificación de trámites y un replanteo profundo del rol del Estado.

Educación, trabajo y Estado: la segunda ola reformista

Con la inflación moderándose y la economía abandonando la fase más dura del ajuste, el Gobierno dedicó su segundo año a profundizar reformas de largo aliento. La creación del Consejo de Mayo —donde confluyeron gobernadores, sindicalistas, legisladores y referentes del sector privado— dio lugar a una agenda de diez puntos que incluye educación, sistema tributario, mercado laboral, uso de recursos naturales y equilibrio fiscal.

De ese espacio surgieron proyectos como la Ley de Libertad Educativa, que propone mayor autonomía escolar, participación de las familias y la declaración de la educación como servicio esencial. También avanzaron iniciativas para modernizar la legislación laboral, incentivar la formalización y promover regímenes especiales de contratación para jóvenes.

En paralelo, Milei impulsa la Ley de Estabilidad Fiscal y Monetaria, que busca prohibir legislativamente el déficit fiscal y penalizar a los funcionarios que autoricen gastos sin financiamiento.

Javier Milei y Victoria Villarruel, enfrentados. Lo que no cambió este último año fue la mala relación entre Javier Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. FOTO: NA

Política exterior: el alineamiento occidental

En el plano internacional, Milei consolidó un giro abrupto del eje diplomático. La alianza con Estados Unidos, Israel y los países del bloque occidental marcó una ruptura con la estrategia multilateral del ciclo anterior. Su rechazo al ingreso al BRICS y el acercamiento a economías como la de Uruguay y Paraguay buscan reposicionar a la Argentina dentro de un mapa geopolítico más afín a las tesis libertarias.

La Cancillería destaca que el país recuperó credibilidad internacional y volvió a atraer interés en sectores estratégicos como energía, minería y tecnología.

Javier Milei, Donald Trump 14-10-25 Milei fortaleció el vínculo de Argentina con Estados Unidos. Foto: Oficina del Presidente de Argentina

La variable política: consolidación y confrontación

Si algo distinguió estos dos años fue la manera en que Milei reconfiguró el escenario interno. Con un estilo confrontativo, comunicación directa por redes y un discurso que combina economía con ataque al “status quo”, logró una base de apoyo. La victoria en las legislativas de 2025 consolidó ese liderazgo.

Sin embargo, la resistencia sindical y algunos gobernadores sigue siendo un frente abierto. Las tensiones por los fondos provinciales, la disputa por la reforma laboral y los límites a la coparticipación mantienen viva la confrontación política.

Almuerzo fuerzas vivas 2025, alfredo cornejo, javier milei, karina milei Alfredo Cornejo es el nexo entre las provincias y el gobierno nacional. Foto: Gobierno de Mendoza

Después del ajuste: ¿El tiempo de la expansión?

Hacia finales de 2025, la economía muestra señales de reactivación. El Gobierno apuesta a que esa recuperación se profundice en 2026, de la mano de un gasto público más acotado, mayor inversión privada y la continuidad del proceso de estabilización.

El desafío, reconocen incluso dentro del oficialismo, es convertir esos logros macroeconómicos en mejoras palpables para la población, todavía golpeada por la licuación inicial de ingresos.

En la mitad de su gestión, el balance muestra un Presidente que logró revertir las tendencias más críticas —la inflación, el déficit y la incertidumbre macro— y que avanza en una reingeniería institucional. Pero también un país que transita tensiones distributivas, choques políticos y un proceso de transformación cuyo impacto social aún se discute.

milei acto campera La euforia y su pasión por el rock siguen siendo su firma personal.

El experimento libertario entra ahora en su fase más compleja: demostrar que el orden fiscal y la desregulación pueden traducirse en crecimiento sostenido, estabilidad social y mejoras en la vida cotidiana.

El tercer año será decisivo. Allí se sabrá si Milei dejó apenas una marca disruptiva en la historia política argentina o si logró consolidar un cambio de época.