Diego Costarelli defendió los recursos municipales y habló sobre seguridad

Luego de que el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, asegurara durante la noche del Acto Central de la Vendimia que "llevaría el caso de los recursos coparticipables ante la Suprema Corte de Justicia", Costarelli retrucó sus palabras.

Ese día, Allasino puntualizó que la ley de coparticipación departamental es vetusta. "Tiene 28 años de antigüedad y ha beneficiado de manera, diría yo, escandalosa a Godoy Cruz y otros municipios".

Frente a ese contexto, Costarelli destacó en su discurso que "la distribución de los recursos fiscales tiene que seguir la lógica del sistema del que nuestro país se ha adherido, el federalismo".

Y agregó: "En el mismo sentido creemos que los impuestos provinciales se distribuyen teniendo en cuenta criterios de eficiencia y responsabilidad fiscal. No podemos dejar esta discusión en manos de fórmulas complicadas, datos demográficos cuestionables ni en planteos judiciales".

" Esta disputa la debe resolver la dirigencia con altura y franqueza, pero por sobre todo, de frente y siempre de frente a nuestros vecinos", dijo Costarelli, quien se llevó el aplauso de los asistentes.

Finalmente, el intendente destacó que todo el funcionamiento de la comuna se debe a los trabajadores municipales, quienes "con su esfuerzo y dedicación sostienen los servicios a los vecinos". En ese sentido, les aseguró que "cuenten siempre para trabajar a su lado" porque está "abierto al diálogo" para encontrar herramientas y " sobrellevar la dura situación económica".

Seguridad, otro de los ejes claves de Godoy Cruz

Tras la mención fiscal, Costarelli remarcó las medidas necesarias "para un Godoy Cruz seguro, en el cual puedan salir los vecinos a la calle, hacer deportes y disfrutar actividades culturales".

Así, puntualizó que el sistema de alerta comunitario cuenta con la lucha activa de vecinos usuarios y la adecuación a las nuevas tecnologías. "El año pasado se instalaron 85 centrales en barrios del este, oeste y centro, alcanzando un total de 484 centrales que dan protección a 5808 viviendas", dijo.

Y aseguró: "Mi objetivo es cubrir la totalidad de Godoy Cruz con este sistema. Es innegable que las alarmas comunitarias contribuyen al fortalecimiento de los vínculos sociales entre vecinos, y por ello, anunciaremos que incorporaremos a los comercios a este sistema, ampliando la cobertura y el alcance del programa".

A su vez, sostuvo la participación conjunta entre el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia con la red de vigilancia y monitoreo. "Implementamos un programa de incorporación y formación de personal para que la red de monitoreo contribuya efectivamente a la prevención", explicó.

Baldíos y arbolados públicos: el pedido de Cornejo

En el marco de la inauguración de la nueva área de Oncología del Hospital Central el pasado martes, el gobernador Alfredo Cornejo reconoció el trabajo por delante en materia de seguridad. Sin embargo, sostuvo que "hay ciertos elementos que son ajenos a la Justicia y a la policía, y que tienen que ver con el rol de los municipios".

"Si un municipio no tiene alumbrado público correcto en algunos barrios es obvio que está contribuyendo a un clima de inseguridad. Si un municipio no exige cerrar los baldíos o limpiarlos de yuyos, es un aguantadero", dijo.

Tras esas declaraciones, Costarelli enfatizó: "El buen mantenimiento del arbolado público también contribuye con la prevención, por ello estamos llevando adelante el operativo de desrame más importante de los últimos años, que permite una mejor visualización de las luminarias públicas".

En ese contexto, sostuvo que "alcanzarán el objetivo de desrame de todo el arbolado de Godoy Cruz en un año". "Esto se suma a un programa con el que venimos trabajando respecto al cierre de terrenos baldíos en el departamento".

Entre otras de las medidas que apuntan a combatir la inseguridad, Diego Costarelli anunció la implementación de una red de monitoreo virtual de luminarias. La misma posibilitará que se reporte un alerta en caso de robo, rotura o desperfecto.

Otras medidas para Godoy Cruz

Contenidos y actividades para asociaciones vecinales .

. Feria del Ahorro : se articulará con el sector privado para obtener más puestos y ofertas. Del mismo modo se suman más ferias barriales.

: se articulará con el sector privado para obtener más puestos y ofertas. Del mismo modo se suman más ferias barriales. Capacitación y nuevos puestos laborales : "Avanzaremos con un cronograma durante el año para llegar a cada barrio del departamento", dijo.

: "Avanzaremos con un cronograma durante el año para llegar a cada barrio del departamento", dijo. Desarrollo turístico : se busca avanzar con el sector privado para generar clusters y distritos como mecanismos de innovación para el fortalecimiento público-privado.

: se busca avanzar con el sector privado para generar clusters y distritos como mecanismos de innovación para el fortalecimiento público-privado. Digitalización de Inspecciones municipales .

. Modificación de la ordenanza de inmuebles improductivos .

. Creación de un centro patrimonial digital para visibilizar la historia de Godoy Cruz.

para visibilizar la historia de Godoy Cruz. Construcción de un espacio de contención social para personas vulneradas por motivos de género y de diversidad.

para personas vulneradas por motivos de género y de diversidad. Construcción de nuevo acueducto junto a Aguas Mendocinas. "Beneficiará a más de 30 mil vecinos, ampliando y reforzando el suministro de agua potable".

Al finalizar, el jefe comunal remarcó la importancia de la obra pública en su gestión: "Aún medio de la crisis, nosotros seguimos considerando que la obra pública es fundamental. En función de la responsabilidad fiscal de nuestro modelo, seguimos avanzando con obras transformadoras".

