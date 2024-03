Cornejo apuntó contra los municipios por la inseguridad: alumbrado público y baldíos

Si bien destacó que no estamos bajo niveles "en donde el narcotráfico ha tomado las calles y los barrios", sostuvo que "sí tenemos dificultades y hay que enfrentarlas" . "No es discurso barato, creemos que la Justicia debe comprometerse en esta tarea, la policía debe actuar y tenemos medidas al respecto", dijo.

"Soy optimista de que tomamos las decisiones, pero no vendemos fantasías. Hay que trabajar mucho", continuó. "Soy optimista de que tomamos las decisiones, pero no vendemos fantasías. Hay que trabajar mucho", continuó.

Alfredo Cornejo, inauguración área oncológica, hospital central, casado, montero.jpg Foto: Yemel Fil

Consultado por la necesidad de "mayor cantidad de preventores" en las calles, Cornejo indicó que "todo lo que agreguen los municipios será bienvenido".

"Pero en el fenómeno de la inseguridad, los efectores que están para prevenirlo y reprimirlo son los policías y la Justicia. Si la Justicia no saca sanciones realmente ejemplificadoras, no funciona. Si no hay inteligencia adecuada, no vamos a prevenir y vamos a estar siempre corriendo desde atrás".

Sin embargo, destacó que hay ciertos elementos que son ajenos a la Justicia y a la policía, y que tienen que ver con el rol de los municipios.

"Si un municipio no tiene alumbrado público correcto en algunos barrios es obvio que está contribuyendo a un clima de inseguridad. Si un municipio no exige cerrar los baldíos o limpiarlos de yuyos, es un aguantadero", dijo. "Si un municipio no tiene alumbrado público correcto en algunos barrios es obvio que está contribuyendo a un clima de inseguridad. Si un municipio no exige cerrar los baldíos o limpiarlos de yuyos, es un aguantadero", dijo.

"Si la economía tiene precios tan distorsionados que los neumáticos valen cuatro veces lo que valen en Chile, hay gente que lo va a comprar en Chile, pero hay gente que lo compra acá pero robado", sostuvo.

Alfredo Cornejo, inauguración área oncológica, hospital central.jpg El gobernador Alfredo Cornejo mostró su preocupación por el crecimiento de las estafas. Foto: Yemel Fil

También puede interesarte leer: Cúneo Libarona sobre las reformas al Código Penal: "Nuestro objetivo es Cuyo, no Mendoza"

"El crimen no está organizado"

Para Cornejo, el crimen no está organizado, sino que "el Estado está más desorganizado que el crimen". En este sentido, destacó que en la provincia de Mendoza se está organizando mejor el Estado.

"Eso nos va a ir permitiendo obtener resultados. Hoy hemos bajado los delitos violentos, pero no hemos bajado todos los delitos. Si seguimos organizando mejor, vamos a poder disminuir otros delitos, pero algunos se nos van a escapar", dijo el Gobernador. "Eso nos va a ir permitiendo obtener resultados. Hoy hemos bajado los delitos violentos, pero no hemos bajado todos los delitos. Si seguimos organizando mejor, vamos a poder disminuir otros delitos, pero algunos se nos van a escapar", dijo el Gobernador.

Sobre el accionar policial, el mandatario provincial expresó que "la mayoría actúa bien". Sin embargo, en la crónica diaria aparecen ejemplos malos, como el policía que empujo y lanzó al interior de la acequia al trabajador municipal de Godoy Cruz, en medio de una protesta por aumentos salariales.

"Este efectivamente no sabe intervenir en una protesta. Hay como estos casos, ese es el riesgo de reprimir una protesta. Ya hay un expediente en la Inspección General de Seguridad (IGS)", aseguró Cornejo.

También puede interesarte leer: El optimismo de Alfredo Cornejo tras los primeros 100 días de Milei