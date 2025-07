Día clave para el juez Sebastián Sarmiento, acusado de beneficiar a delincuentes con libertad condicional

Sarmiento, como juez de ejecución penal, es quien decide si otorgarles o no el beneficio de la libertad condicional a quienes la soliciten.

Los casos expuestos para avanzar contra el juez Sarmiento

El primer caso es el del ex policía Héctor Pelayes, en el que un delincuente que terminó con la vida de Pelayes tendría que haber estado detenido.

"Él había cometido en ocasión de robo un homicidio, tenía una pena, por ese hecho podría haber tenido entre 10 y 25 años; pero en un juicio abreviado recibió una pena de 11 años y seis meses. El delincuente termina saliendo un año y siete meses antes por decisión del juez Sarmiento, cuando el Código Penal prohíbe cuando hay un juicio abreviado y por la temática que fue, que sea beneficiado con la libertad", repasó Ambrosini al momento de la presentación de la denuncia. "¿Cuál fue el resultado de esa libertad condicional? La muerte del oficial agente Pelayes", explicó el abogado el día de la presentación.

"Otro de los casos que es la situación de Héctor Quiroga, misma situación de un delincuente que tendría que haber estado preso con un prontuario delictivo interminable de robo y homicidio, termina saliendo antes de cumplir la pena por libertad condicional por una decisión del juez Sarmiento. ¿Cuál fue el resultado de esa libertad condicional? La muerte de Quiroga", explicó Ambrosini sobre el asesinado hombre de 59 años, por delincuentes que ingresaron a robar a su casa de Maipú, en 2019.

Otro de los hechos involucra a un delincuente "que tendría que haber estado en prisión, tenía reclusión perpetua, pero le terminan dando la libertad condicional. ¿Cuál es el efecto de esa situación? Es que una nena de 12 años termina abusada en reiteradas veces con acceso carnal", explicó el abogado.

A esto se suma la decisión de Sarmiento de frenar el secuestro de celulares en las cárceles tal como había iniciado el Gobierno. Y la orden de traslado especial para dos presos a San Rafael cuando desde allí los habían enviado a Mendoza por problemas de convivencia y seguridad.

"Este no es un juez común porque las decisiones que toma este juez no son pasibles de revisión. Atento que no hay un órgano superior que pueda revisar sus decisiones. Las decisiones que ha tomado han sido todas malas y han generado gravámenes irreparables para todos los mendocinos. Es claro, sin estas decisiones, Peláez y Quiroga estarían con vida y la nena de 12 años no tendría arruinada la vida", defendió Ambrosini.

Quiénes decidirán el futuro del juez Sarmiento

El Jury de Enjuiciamiento, según el artículo 164 de la Constitución Provincial, se aplica a los los magistrados y funcionarios que para su designación el acuerdo del Senado. Le compete investigar y dictaminar por las causas que establece el Art. 109 de la Constitución de Mendoza, esto es, por mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes de los jueces de las Cámaras de apelaciones, los de primera instancia, los fiscales, asesores y defensores.

El Jury está integrado por 21 miembros: 7 corresponden a la Suprema Corte de Justicia, cuyos representantes son los ministros del alto tribunal: Dalmiro Garay, María Teresa Day, Norma Llatser, José Valeria, Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez. Actualmente es presidido por Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte.

Los 14 restantes se reparten en partes iguales entre las Cámaras de Senadores y Diputados. Se designa un número igual de suplentes, que reemplazan a los titulares en caso de recusación, excusación o impedimento debidamente justificado.

Desde Cambia Mendoza, los titulares serán Martín Kerchner Tomba, Alejandro Diumenjo, Natalia Eisenchlas y David Saez. Como suplentes fueron designados María Beatriz Galiñares, Gustavo Soto, Marcelino Iglesias y Ángela Floridia.

Por parte del Partido Justicialista, los titulares serán Mauricio Sat y Helio Perviú, mientras que los suplentes serán Pedro Serra y Mercedes Derrache.

En tanto, el bloque de La Unión Mendocina estará representado por el senador Ariel Pringles como titular, y el senador Valentín González se desempeñará como suplente.