Cornejo, contra el juez Sarmiento por liberar al delincuente que volvió a matar en un robo

"Esa persona (Roberto Pereyra) debería haber estado privada de la libertad y nos hubiésemos evitado un homicidio" , disparó Cornejo, luego del cruce que hubo entre el Poder Judicial y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus. "Tenía condena a más de 12 años y no cumplió la condena, salió en libertad porque un juez de garantía lo dejó en libertad", disparó.

"Quiero referirme a las declaraciones que ha hecho públicas, que ´él cumple la ley´. Todo lo contrario, el juez Sarmiento no cumplió la ley en este caso. Él lo que ha dicho es que es inconstitucional la ley, no es que la está cumpliendo", cuestionó respecto a la explicación que dio Sarmiento en declaraciones periodísticas.

"Se le ocurrió a él que es inconstitucional, no es que esté cumpliendo la ley. Así que, que no diga cosas que no son", lanzó.

Según el juez, el delincuente cumplía con todos los parámetros. "Estuvo dos años con salidas transitorias, no había tenido ningún tipo de inconvenientes, todos los miembros del Consejo Correccional, que son quienes trabajan dentro de la cárcel y conviven con esa persona, emitieron un dictamen favorable contundente, y hasta el propio director de esa unidad propuso su libertad. Era muy contundente la prueba que había en ese expediente para rechazarlo", detalló el juez, que quedó en la mira del Ministerio de Seguridad luego del asesinato de Héctor Pelayez.

"Esos son los errores judiciales que se pagan caro, a veces se pagan con la vida de una persona", dijo Cornejo.

"Es un grave error el que han cometido y esperamos que no ocurra nunca más", agregó el mandatario, visiblemente molesto con el juez Sarmiento por la liberación del delincuente que fue abatido.

"Mendoza ha invertido muchísimo en el sistema penitenciario y él es un juez que proviene de la ejecución de la pena. Él sabe que lo que era Mendoza hace diez años atrás y sabe lo que es hoy el sistema penitenciario. Hay una sobre inversión y lo estamos haciendo por la resocialización, no para que salgan en libertad", disparó el gobernador.

El mensaje a la Justicia

"Para delante queremos que estas cosas funcionen. Seguimos modificando legislación y tratando de mejorar todos los aspectos policiales. Tenemos mucho por mejorar, somos autocríticos en ese sentido, mucho por prevenir, mucho por reprimir mejor el delito, la represión legal", sostuvo el gobernador.

"Tenemos que mejorar aún más, pero estos yerros judiciales tiran para atrás mucho del trabajo y la planificación y el plan que se tiene.

"Vamos a poner mucho el foco ahí, en la tarea judicial y el control de las garantías. Lo respetamos a rajatabla, pero también exigimos que la justicia o cierta gente de la justicia, porque no podemos generalizar, colabore con los temas de seguridad", sostuvo.

La justicia es corresponsable de los temas de seguridad, tanto como la Policía, tanto como el Poder Ejecutivo, tanto como este gobernador.