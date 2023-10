Debate presidencial: ¿a quién votamos después de esto?

A rasgos generales, los candidatos no lograron introducir ninguna declaración, frase o idea reveladora o renovadora de lo que plantearon hasta el momento . Estuvieron deslucidos, sin lograr salirse de libretos tibiamente pautados y guionados, se desaprovecharon preguntas y temas que podrían haber sido los goles, o atajadas magistrales del debate.

Como era de esperarse, tanto Sergio Massa (Unión por la Patria), como Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) buscaron polarizar con Javier Milei (La Libertad Avanza), pero no fueron certeros. No solo les faltó agudeza sino que pareció que no tenían identificados los puntos débiles del ganador de las PASO y con el que ambos esperan llegar al balotaje de noviembre.