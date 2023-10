Debate: el "ítem aula" de Massa y los 190 días de Bullrich, lo poco en Educación

debate presidencial Sergio Massa: "Ahora viene una nueva etapa: mi gobierno, no este gobierno"

Además, prometió la "construcción de 731 centros de desarrollo infantil y jardines de infantes", un "plan de alfabetización para que los chicos vuelvan a aprender a leer".

"Estamos planteando matemática, robótica, programación e inteligencia artificial como materias obligatorias en cuarto y quinto año, así como la duplicación de las escuelas técnicas para que nuestros pibes tengan salida laboral", dijo.

"En materia universitaria, te quiero contar que estamos planteando 1.5 del producto para ampliar la oferta universitaria, no como ellos que te la quieren cobrar. Gratuita, libre y de calidad para que vos puedas elegir donde estudias", señaló.

Además, al estilo del ítem aula aplicado por el gobierno de Alfredo Cornejo en la Provincia de Mendoza, que generó malestar en un amplio sector de la sociedad (tema que se coló en la campaña), Massa propuso un fondo "dentro de los 8 puntos del PBI para presentismo, porque queremos a los pibes en las aulas y a los maestros también. Lo va a cobrar solamente el maestro que esté en el aula", agregó

"Los que promueven la venta libre de armas, mandan a tu hijo a la escuela con una mochila con un revólver. Yo quiero que vaya con una notebook", dijo en clara alusión a Javier Milei, el blanco de todos los candidatos en este apartado.

Embed #Debate2023 La educación pública es el mejor remedio contra la pobreza. Es el instrumento más importante de movilidad social ascendente.



Es la que permite que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda soñar con ser presidente, como es mi caso.#MassaPresidente pic.twitter.com/QDlhBIsWDr — Sergio Massa (@SergioMassa) October 2, 2023

Patricia Bullrich

"Si Sarmiento viera lo que está pasando con la escuela pública les pone un cero. Vivimos una tragedia educativa", señaló y cuestionó a este Gobierno de estar "aliado a los gremios, nunca del lado de los chicos".

"Conmigo los paros y adoctrinamiento se terminan", prometió. Además, insistió en la necesidad de avanzar en los "190 dias de clases" y declarar la educación un "servicio esencial para que las huelgas sean fuera de los 190 días".

"Las aulas son sagradas. Entre Baradel (Raúl, actual Secretario General del SUTEBA y de la Central de Trabajadores de la Argentina en la provincia de Buenos Aires) los docentes eligen a sus alumnos", disparó.

"Lo que dice Massa de elevar del 6 al 8% del PBI el presupuesto educativo es mentira: lo bajó 9%", advirtió. "Vamos a ir a una educación primaria con conocimientos reales, que entren a la secundaria equipados, con salida laboral. Proponemos carreras cortas, con una universidad en relación a la matriz productiva de cada provincia", señaló la candidata de JXC.

Embed Hoy vivimos una tragedia educativa.



Mamás y papás: conmigo la historia de los paros y el adoctrinamiento se terminan de una vez y para siempre. Vamos a tener 190 días de clases, ni uno menos, y la educación será servicio público esencial para que las huelgas sean fuera de los… pic.twitter.com/ZGYOSBud0y — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 2, 2023

Juan Schiaretti

El gobernador de Córdoba, se basó en el modelo educativo de su provincia. "Garantizar la educación publica y gratuita es responsabilidad de las provincias. En el país lo que precisamos es que la Nación deje de superponer funciones con las provincias, que le pasen los recursos directamente a las provincias por coparticipación. Esa es la manera de que Argentina tenga una buena educación", señaló.

"En Córdoba los jardines 3 y 4 años son obligatorios. Hay jornada extendida para los niños desde cuarto grado", ejemplificó.

"Hay un tipo de escuela que son las ProA donde los jóvenes se reciben con especialidad en software y biotecnología. Donde tienen ocho horas de clase por día y en esas escuelas, mientras la repitencia y el abandono es del 40% en la media del país en la secundaria, en la escuela ProA de Córdoba es del 6% porque los chicos están motivados", destacó.

Embed La educación es la que hace libre a las personas y promueve la movilidad social ascendente y debe ser una responsabilidad del Estado garantizar la educación pública y gratuita. #Educación #Debate2023 #SchiarettiPresidente pic.twitter.com/tBSIgS8V3a — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) October 2, 2023

Myriam Bregman

"Si la educación sigue en pie es gracias al esfuerzo cotidiano de los docentes", destacó y le pegó directamente al candidato de Unión por la Patria: "Massa no puede garantizar el 6% que dice la ley actual", dijo-

Además, atacó el proyecto de Milei de "escuelas por voucher". "En Chile se usó ese modelo y hay una educación para pobres y otra para ricos".

"Vamos a defender la Educación Sexual Obligatoria", sostuvo y aprovechó para atacar con el escándalo de las últimas horas, que protagoniza Martín Insaurralde: "Que los funcionarios políticos cobren como docentes, así no tenemos a los Insaurralde de joda".

Javier Milei

"El 13%de los chicos no termina el colegio en tiempo y forma. El 50% no lee un texto de forma corrida, el 70% no puede resolver un problema de matemática. El 60% de los chicos son pobres. Yo tengo una propuesta revolucionaria", dijo para hablar de "partir" en cuatro áreas el Ministerio de Educación: niñez y familia, salud, educación y trabajo.

"Planteamos modificar el modelo de asistencia. Se acabó la asistencia esclavizante donde le dan un pescado, les vamos a enseñar a pescar, a fabricar la caña y si es posible que tengan la empresa de pesca", sostuvo.

Derecho a réplica

En este ítem, el derecho a réplica fue utilizado por Bullrich: "Javier, en la pandemia, cuando las madres y padres pedían a gritos abrir las escuelas, vos decías que no se abran, que se iban a contagiar todos. No te importa la educación", disparó.

Y agregó: "No conoces la Argentina, planteas un modelo de voucher que solo puede ser aplicable en Buenos Aires, que va a generar más desigualdad. Nosotros defendemos la escuela pública, la escuela de Sarmiento".