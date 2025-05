Macri responsabilizó a Milei por la caída de Ficha Limpia: "Defraudó a los argentinos"

“ Defraudamos a los argentinos. Este Gobierno defraudó a todos en la ilusión de ir hacia una sociedad normal , donde los corruptos no puedan participar de la política. El Gobierno es el único responsable ”, sentenció Macri, visiblemente molesto.

Según el líder del PRO, la iniciativa no debería haberse caído “de golpe”, ya que los votos estaban asegurados. Y cargó contra la estrategia comunicacional de La Libertad Avanza : “El jefe de Gabinete dijo hace 72 horas que estaban los votos, y hoy el Presidente dice que no estaban . Se equivocan de adversario”.

Macri también se refirió a las consecuencias políticas del episodio y al impacto en las negociaciones de cara a un posible acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires . “Esto ha complejizado mucho el diálogo. Esperaba que el Presidente pida perdón, que diga ‘nos salió mal’ . Pero no. De repente, Silvia Lospennato es el ogro . A mí me dijo muchas veces que ella era brillante”.

Justamente Lospennato, autora del proyecto, también salió al cruce del oficialismo. “Hace muchos años que estoy trabajando por esta ley. Todo el mundo sabe lo que trabajé sobre este proyecto. El Presidente me escribió por las reformas que quería impulsar y trabajé con (Luis) Petri sobre esto”, aseguró.

La diputada explicó que los votos estaban comprometidos, pero que dos senadores (los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut) cambiaron su decisión sin previo aviso. Y cuestionó el manejo político del oficialismo: “Si sabían, no retirarla es complicidad. Si no sabían, clavaron un puñal por la espalda a un aliado”.

Mauricio Macri en Mendoza, Hotel Hilton, Pro Mauricio Macri apuntó contra Javier Milei por la caída de Ficha Limpia en el Senado. Foto: Cristian Lozano

Además, denunció “inconsistencias” entre lo que dice Milei y lo que hace su bloque parlamentario. Y acusó al Gobierno de mentirle a la ciudadanía sobre el rol del PRO: “Los archivos están, mi compromiso con esta ley es público”.

“Un balazo a la esperanza” y advertencia sobre Cristina

En el tramo final de su intervención, Macri advirtió que el fracaso del proyecto deja un saldo institucional preocupante: “Esto va más allá de una elección. Es alterar el camino de construcción de confianza. Es un balazo a todos los argentinos”.

El exmandatario consideró que la falta de coordinación del oficialismo pone en duda su capacidad para liderar reformas de fondo: “Si tenemos que hacer ese salto de fe, el Gobierno no está capacitado para sacar una ley. No es tan difícil decir ‘fracasé, me equivoqué, perdón’”.

Por último, Macri sugirió que detrás del traspié legislativo hay consecuencias políticas que benefician a los sectores que se oponen a la ley. “En este contexto, quien se beneficia es Cristina Kirchner”, afirmó, en referencia a los dirigentes con causas judiciales que podrían haber quedado inhabilitados si la norma se aprobaba.

Fuente: con información de Infobae