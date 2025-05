"Una piña al mentón": estupor por el jurado popular que salvó a un confeso femicida

Es que los 12 mendocinos que integraron el jurado llegaron a un veredicto de inocencia, cuando hasta el propio acusado, Juan Manuel Tarrés (49), le había confesado el femicidio a su tía (luego cambió la versión y dijo que no fue).

Veredicto Un jurado popular declaró no culpable a Juan Manuel Tarrés por el femicidio de Jésica Olguín

El crimen salió a la luz, justamente, por la familia del acusado. Su hermano se dirigió a una casa y denunció ante los policías que Juan Manuel había matado a su pareja. Explicó que el sospechoso había confesado el crimen a su tía y que esta se lo había comentado, “para que fuera a la policía”.

Con los datos aportados, los efectivos se dirigieron a la casa de la víctima y, efectivamente, hallaron a la mujer sin vida. Estaba golpeada, atada de pies y manos. En tanto que había sido víctima de un presunto abuso (tenía semen sobre su cuerpo).

Tras esto, la policía comenzó a buscar al sospechoso, quien fue hallado horas después. En ese momento, Tarrés había intentado suicidarse, luego de haber confesado el femicidio a su familia.

Tan complicada era la situación del imputado, que nunca tuvo un abogado particular.

Esta semana se realizó el juicio por jurado y lo que nadie esperaba, ocurrió: por primera vez en la historia de esta metodología de debates en la provincia, el jurado salvó a un supuesto femicida.

Insólitamente, el jurado sí encontró culpable a Tarrés de otra causa por lesiones leves y amenazas en contexto de género. Para los investigadores ese hecho había sido la antesala del femicidio.

“Nos rompe la cabeza, no sabemos qué fue lo que no convenció. Soy un defensor del Juicio por Jurado, no voy a cuestionar. Será puertas adentro de la fiscalía, analizar en qué fallamos”, explicó el fiscal Gustavo Pirrello, tras el debate.

Quienes participaron del debate, que fue secreto por haber en la acusación un hecho de abuso sexual, indicaron que los testimonios fueron contundentes. “Una amiga de la víctima habló del calvario que sufría Jésica”, explicaron.

Ni el informe psicológico de Tarrés, sumamente negativo para él, sirvió para un veredicto de culpabilidad.

Ahora el acusado está ante una inminente liberación. El próximo miércoles se realizará la audiencia de cesura para definir la pena por la causa de lesiones y amenazas. Allí arriesga, como máximo, una pena cercana a los 4 años.

Aún recibiendo el máximo posible, Tarrés recuperará la libertad debido a que lleva más de 2 años detenido.

Claro está que el femicidio de Jésica Olguín, uno de los más violentos del 2023 en Mendoza, quedará impune.