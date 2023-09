De Marchi, sobre Juntos por el Cambio: "Bullrich y Larreta me soltaron la mano"

" Bullrich y Rodríguez Larreta me soltaron la mano , porque no entienden que acá un proyecto distinto al que ellos conocen para gestionar, modernizar y sacar adelante a Mendoza", sostuvo el diputado nacional.

Luego, respondió algunas consultas para las redes sociales, y contó cómo fueron sus inicios en la política. "Me recibí de abogado muy joven. Fui presidente del centro de estudiantes de la secundaria, hice política universitaria, siempre tuve militancia política ", detalló.

"La Unión Mendocina surgió de dos ejes: la Provincia de Mendoza. Es un espacio muy mendocino y no queremos que nada nacional nos divida. El otro eje es el futuro: poner el ojo en lo que hay que hacer para adelante y no perder tiempo en el pasado, porque no se puede modificar", explicó De Marchi.