De Marchi: "Gané un concurso provincial de poesía"

Más adelante, De Marchi dijo que “ fui a muchas escuelas secundarias . Si me votaran todos los compañeros que tuve, ganaría tranquilo la elección”.

Con respecto a la política, el candidato no dudó en decir que "Bullrich y Rodríguez Larreta me soltaron la mano, porque no entienden que acá un proyecto distinto al que ellos conocen para gestionar, modernizar y sacar adelante a Mendoza".

La entrevista tuvo música de Sui Generis, León Gieco y Raúl Porchetto, los gustos musicales del candidato.

Por La otra entrevista desfilarán los cinco candidatos a gobernador de la provincia.

Acá está el audio completo de la charla con Omar De Marchi: