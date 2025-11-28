28 de noviembre de 2025
Dalmiro Garay fue oficializado en otro periodo como presidente de la Suprema Corte de Mendoza

Dalmiro Garay fue reelecto por mayoría especial y continuará al frente del máximo tribunal hasta 2027, junto a Palermo y Gómez en las vicepresidencias.

Dalmiro Garay fue oficializado en otro periodo como presidente de la Suprema Corte de Mendoza.

Dalmiro Garay fue oficializado en otro periodo como presidente de la Suprema Corte de Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza oficializó este miércoles la designación de Dalmiro Garay como presidente del máximo tribunal provincial, cargo que ejercerá por un período de dos años. La resolución quedó formalizada a través de la Acordada N° 32.325, publicada hoy en el Boletín Oficial.

El juez supremo continuará como titular de la Corte hasta 2027.
Reelección por mayoría especial

Según consta en el texto de la Acordada, los ministros fueron convocados a un plenario para elegir las nuevas autoridades que integrarán la Sala Administrativa y encabezarán el cuerpo hasta el 24 de noviembre de 2027.

En la primera ronda de votación, y por mayoría especial, Garay fue elegido nuevamente como presidente de la Corte. A él lo acompañarán:

  • Omar A. Palermo, como vicepresidente primero.

  • Julio R. Gómez, como vicepresidente segundo.

Ambos fueron designados por mayoría simple en sucesivas rondas.

La elección se realizó en cumplimiento de lo establecido por el artículo 5 de la Ley 9.423, que regula la organización interna del tribunal.

Continuidad en la conducción del Poder Judicial

La oficialización confirma la continuidad de Garay al frente de la Suprema Corte, rol que ya venía desempeñando y que ha estado marcado por debates internos y reconfiguraciones políticas dentro del Poder Judicial, tal como muestra el reciente escenario analizado por Sitio Andino.

En la acordada se dispuso además que las reuniones plenarias del tribunal se realizarán los miércoles a las 18 horas, y se ordenó registrar y publicar la resolución.

El documento fue firmado por todos los miembros de la Corte: Garay, Gómez, María Teresa Day, Norma Lladser, José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo.

