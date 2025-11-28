Dalmiro Garay fue oficializado en otro periodo como presidente de la Suprema Corte de Mendoza.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza oficializó este miércoles la designación de Dalmiro Garay como presidente del máximo tribunal provincial, cargo que ejercerá por un período de dos años. La resolución quedó formalizada a través de la Acordada N° 32.325 , publicada hoy en el Boletín Oficial.

Esta será la cuarta gestión de Garay como presidente de la Suprema Corte , la tercera consecutiva.

Poder Judicial Mendoza Hubo acuerdo y Dalmiro Garay sigue al frente de la Corte: cómo fue la votación

Poder Judicial Dalmiro Garay, tras su reelección: "Las alas políticas en la Corte quedaron en el pasado"

Según consta en el texto de la Acordada, los ministros fueron convocados a un plenario para elegir las nuevas autoridades que integrarán la Sala Administrativa y encabezarán el cuerpo hasta el 24 de noviembre de 2027 .

En la primera ronda de votación, y por mayoría especial , Garay fue elegido nuevamente como presidente de la Corte. A él lo acompañarán:

Omar A. Palermo , como vicepresidente primero.

Julio R. Gómez, como vicepresidente segundo.

Ambos fueron designados por mayoría simple en sucesivas rondas.

La elección se realizó en cumplimiento de lo establecido por el artículo 5 de la Ley 9.423, que regula la organización interna del tribunal.

Continuidad en la conducción del Poder Judicial

La oficialización confirma la continuidad de Garay al frente de la Suprema Corte, rol que ya venía desempeñando y que ha estado marcado por debates internos y reconfiguraciones políticas dentro del Poder Judicial, tal como muestra el reciente escenario analizado por Sitio Andino.

En la acordada se dispuso además que las reuniones plenarias del tribunal se realizarán los miércoles a las 18 horas, y se ordenó registrar y publicar la resolución.

El documento fue firmado por todos los miembros de la Corte: Garay, Gómez, María Teresa Day, Norma Lladser, José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo.