Cuáles son los objetivos y lineamientos educativos para este año

Además, el mandatario afirmó que se está trabajando en enseñar idiomas para facilitar el futuro de los estudiantes y mejorar la educación. Así, afirmó que es necesario adaptarse a las nuevas tecnologías y métodos dinámicos, manteniendo la esperanza de que 2025 será un mejor año para la educación en Mendoza.

“Si no se lo hacemos fácil, si no se lo hacemos didáctico, si no aportamos los instrumentos que están algunos disponibles a través de un mero teléfono inteligente, si no estamos en esa dirección, seguimos perdiendo el tren de la educación, de la igualdad de oportunidades y de la integración social”, resaltó.

El gobernador puso en manifiesto que “el clima de trabajo sin conflicto de este año 2024 ha permitido pensar objetivos más ambiciosos y armónicos con el esfuerzo que viene haciendo el sector docente y en particular sus directivos”.

"Se está llevando a cabo un ambicioso plan de mantenimiento y reparación de escuelas en Mendoza, con el objetivo de completar el 95% de las obras antes del inicio de clases, y el objetivo se centra en construir 33 nuevas escuelas para mejorar la educación", destacó Cornejo.

“Todas esas cosas las escuchamos en los talleres. Construimos este programa y lo estamos llevando a la práctica. Los resultados son incipientemente alentadores, pero ahí yo también veo el vaso medio vacío y pretendo llenarlo con muchísimo mejor educación para Mendoza en este ciclo y en el futuro que venga por delante”.

“Mendoza va a estar por arriba del salario mínimo nacional”

El ministro Tadeo García Zalazar se refirió a la cuestión salarial, a días de que el Gobierno y el SUTE se reúnan a discutir los salarios.

Sobre la estrategia en cuanto a formación de los docentes mendocinos, García Zalazar resaltó que este año la provincia ha lanzado una beca que “mientras va avanzando la carrera docente va a cobrar un porcentaje mayor. Por lo tanto, los estudiantes de las carreras de profesorado van a contar con una beca para incentivar a que se reciban rápidamente y que podamos cubrir la demanda que tenemos de docentes a lo largo y a lo ancho de toda la provincia”.

Incentivo docente

Sobre este punto, García Zalazar resaltó: “Tanto el incentivo de arraigo o dedicación en la misma escuela que se ha demostrado mundialmente, donde hay rotación docente se registran menos o peores resultados de los estudiantes. La idea es que nuestros docentes puedan tener más tiempo en una misma escuela y que eso se pague”.

De esta manera, el ministro anticipó que “estos incentivos se empezarán a pagar en el mes de marzo, mientras que el incentivo de capacitación se prevé se liquide a partir del mes de julio”.

Al cierre, el funcionario señaló que “en diciembre de 2023, cuando asumió esta gestión provincial, estábamos en el puesto número 20 de la escala de salarios promedio docente. Hoy estamos en el puesto 16. Nuestra intención es seguir subiendo en esa escala pero no será una decisión global sino a través de este tipo de incentivos es que vamos a subir paulatinamente los salarios docentes, sobre todo haciendo hincapié donde más lo necesitamos con las especialidades críticas, por ejemplo”.

Nuevas medidas para mejorar los aprendizajes en 2025

Desde el Ministerio de Educación, Infancias, Cultura y DGE se plantearon una serie de iniciativas que se implementará en 2025, basadas en los logros alcanzados el año anterior. Estas acciones abarcan desde la primera infancia hasta la educación superior, con un enfoque integral en alfabetización, matemática, educación técnica y digitalización:

Primera Infancia

Se reforzará la articulación entre los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) y el nivel inicial.

Se duplicará la creación de salas de 3 años y plurisalas, alcanzando más de 300 en toda la provincia, con la meta de universalizar la sala de 3 años para 2027.

El programa de alfabetización temprana Nutrición del Lenguaje, que cuenta con el respaldo del Banco Mundial y actualmente llega a 94 salas de 40 jardines, se extenderá en 2025 a todas las salas de 2 años de los CEPI.

Alfabetización

Se ampliará la distribución de libros de texto a estudiantes de 2° y 3° grado en instituciones estatales y privadas con cuota cero.

Se continuará con la capacitación docente y el acompañamiento en escuelas.

Se fortalecerán los saberes integrados para estudiantes con trayectorias escolares debilitadas.

Se implementará un censo de fluidez lectora desde 1° grado de nivel primario hasta 5°/6° año de nivel secundario.

Se llevarán a cabo evaluaciones de comprensión lectora en 3° y 6° grado de primaria y 1° año de secundaria.

Matemática

Se avanzará en la segunda etapa del programa Mendoza mejora aprendiendo Matemática.

Se implementarán saberes básicos desde sala de 4 años hasta sexto año de secundaria, con monitoreo en territorio.

Se distribuirán materiales en distintos formatos y se habilitará un Aula Virtual de Matemática para secundaria.

Se garantizará la nivelación de saberes matemáticos para el 100% de los estudiantes ingresantes a secundaria.

Se fortalecerán redes de docentes de matemática en nivel primario y secundario.

Se organizará un Congreso de Matemática en octubre.

Se realizará una Evaluación Censal de aprendizajes matemáticos desde sala de 5 años hasta 5°/6° año de secundaria.

Educación Técnica

Se implementará un sistema de créditos para que estudiantes de 10 tecnicaturas secundarias puedan reconocer el 1° año de carrera en nivel superior.

Se otorgarán certificaciones de salida laboral para estudiantes de secundarias orientadas en articulación con los CCT/FP.

Se realizarán relevamientos de infraestructura, instalación de paneles solares y construcción de aulas.

Educación para Jóvenes y Adultos

Se iniciará la unificación de establecimientos para optimizar recursos y mejorar la gestión, sin afectar la estructura de cursos ni docentes.

Se jerarquizarán los Centros Educativos con la creación de más de 50 cargos de gestión mediante concurso de jerarquía directiva.

Se trabajará para reducir la tasa de deserción del 50% al 30%.

CEPAS: Centros de Educación Profesional para Adultos de Nivel Secundario

Se habilitarán 12 nuevos CEPAS en diferentes departamentos de la provincia.

Estas instituciones permitirán la terminalidad educativa secundaria con certificación en áreas como Programación, Electricidad, Gastronomía y Producción Audiovisual.

Educación Superior

Se actualizarán los diseños curriculares de carreras técnicas según las demandas del sector socio-productivo e industrial.

Se implementará un Programa de Becas con criterios de asignación y permanencia basados en el rendimiento académico.

Educación Especial

Se incrementó en un 11,6% la matrícula del servicio de apoyo a la inclusión.

Actualmente, 6.413 estudiantes reciben apoyo en distintos niveles educativos.

Educación Digital

Se ampliará el uso de plataformas de inteligencia artificial, alcanzando 150 escuelas primarias y 100 secundarias en 2025.

Se implementará la plataforma de inglés Cumbre para 7° grado y secundaria.

Se distribuirán 700 carros móviles digitales en escuelas primarias y secundarias.

Gestión Educativa Integral (GEI)

Se incorporarán nuevos módulos y funciones en el sistema GEM para mejorar la administración y el acceso a información educativa.

Se habilitará un módulo para la gestión de turnos de valoración de estudiantes con discapacidad.

Infraestructura Escolar