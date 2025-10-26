Cuáles son las vías para denunciar irregularidades en estas elecciones y cuáles son los delitos electorales

La Secretaria Electoral Nacional de Mendoza informa que la Fiscalía – Área No Penal y Electoral de la Unidad Fiscal Mendoza- definió que los canales habilitados para recibir denuncias sobre hechos que pudieran ocurrir durante estas elecciones 2025.
Con el objetivo de que la ciudadanía pueda formular denuncias por la comisión de faltas o delitos previstos en el Código Electoral Nacional que obstaculicen el adecuado desarrollo de las elecciones generales de este domingo 26 de octubre o que afecten el ejercicio de los derechos electorales.
El Código Nacional Electoral busca garantizar el normal desarrollo de los comicios y asegurar que todas las personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de transparencia y legalidad.
En esa línea, la normativa establece como faltas electorales las conductas tipificadas en el artículo 71, y como delitos electorales aquellas previstas en los artículos 129 a 144 del código. Entre las principales infracciones penales se destacan: