26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
elecciones 2025

Cuáles son las vías para denunciar irregularidades en estas elecciones y cuáles son los delitos electorales

La Secretaria Electoral Nacional de Mendoza informó cuáles son los canales habilitados para recibir denuncias sobre hechos que pudieran ocurrir durante los comicios del 26 de octubre.

Las vías para denunciar irregularidades en estas elecciones y cuáles son los delitos electorales.

Las vías para denunciar irregularidades en estas elecciones y cuáles son los delitos electorales.

Foto: Cristian Lozano
 Por Cecilia Zabala

La Secretaria Electoral Nacional de Mendoza informa que la Fiscalía – Área No Penal y Electoral de la Unidad Fiscal Mendoza- definió que los canales habilitados para recibir denuncias sobre hechos que pudieran ocurrir durante estas elecciones 2025.

Con el objetivo de que la ciudadanía pueda formular denuncias por la comisión de faltas o delitos previstos en el Código Electoral Nacional que obstaculicen el adecuado desarrollo de las elecciones generales de este domingo 26 de octubre o que afecten el ejercicio de los derechos electorales.

Lee además
Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones.
Comicios legislativos

En vivo elecciones 2025 Mendoza: asaltaron a un candidato y le gatillaron con un arma
elecciones 2025: asaltaron al diputado y candidato a senador pablo cervi en su casa
Inseguridad en plena campaña

Elecciones 2025: Asaltaron al diputado y candidato a senador Pablo Cervi en su casa

Las vías de comunicación disponibles son:

Cuáles son las faltas y delitos electorales

El Código Nacional Electoral busca garantizar el normal desarrollo de los comicios y asegurar que todas las personas habilitadas puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de transparencia y legalidad.

En esa línea, la normativa establece como faltas electorales las conductas tipificadas en el artículo 71, y como delitos electorales aquellas previstas en los artículos 129 a 144 del código. Entre las principales infracciones penales se destacan:

  • Artículo 131: castiga la realización de espectáculos públicos o deportivos durante la jornada electoral para quien los organice.
  • Artículo 132: sanciona con prisión de seis meses a dos años la no concurrencia o el abandono de funciones por parte de las autoridades de mesa.
  • Artículo 136: prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas desde doce horas antes y hasta tres horas después del acto electoral; su incumplimiento se sanciona con prisión de quince días a seis meses.
  • Artículo 139: impone penas de prisión de uno a tres años a quien impida o coarte el ejercicio del voto mediante violencia o intimidación; suplante a un votante; vote más de una vez o sin derecho; o manipule boletas únicas de papel mediante destrucción, sustitución o adulteración.
  • Artículo 141: establece una pena de prisión de tres meses a tres años para quien utilice medios tendientes a violar el secreto del sufragio.
  • Artículo 142: sanciona con prisión de uno a dieciocho meses al elector que revelare su voto al momento de emitirlo.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025: diferencias entre voto en blanco, nulo, recurrido e impugnado

Elecciones 2025: cómo funcionará el transporte de corta, media y larga distancia en Mendoza

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Qué hago si perdí el DNI?

Abrieron los comicios en todo el país: ¿qué se vota este domingo en las elecciones 2025?

Elecciones 2025: el Registro Civil abrirá el domingo para la entrega de DNI y certificados excusatorios

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Una guía imperdible: qué y cómo votamos este domingo en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 26 de octubre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 26 de octubre

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol 
Tragedia

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol

MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones
Atención

MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.
Alerta

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales

Te Puede Interesar

En estos comicios no hay cuarto oscuro y se vota con doble boleta única.
Argentina vota

Abrieron los comicios en todo el país: ¿qué se vota este domingo en las elecciones 2025?

Por Sitio Andino Política
Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

En vivo elecciones 2025 Mendoza: asaltaron a un candidato y le gatillaron con un arma

Por Pablo Marcelo Pérez
Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Por Cecilia Zabala