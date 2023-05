Cristina su centralidad y la hermenéutica permanente.

Una Cristina en tono moderado e intimista condujo la entrevista, o la charla, por donde prefirió y evitó por lejos dar definiciones, no fue extremadamente crítica con el presidente aunque por primera vez dio pistas de que empezó a distanciarse de este incluso antes de la elección de octubre, dejo un par de nombre que podría transformarse en candidatos, le cayó fuertísimo a la conducción de la CGT, volvió a mostrar pragmatismo en su fuerte crítica al FMi pero no se privó de darle un apoyo casi explícito al Ministro de Economía, ratificó en forma hermenéutica (dejando entender que es una habilidad que muchos no tienen) que no será candidata a nada y puso en juego su sentimientos personales cuando dedicó unos segundos a la salud de su hija, pero sin embargo ( para los que se hacen los rulos) nunca fue terminante ni elíptica, no dice no voy a hacer candidata y pero deja claro que sabe que si fuera candidata con una cautelar bastaría para dejar al peronismo sin candidata o hasta suspender las elecciones; “Parece que se van a animar a todo” sentenció refiriéndose a la Corte.