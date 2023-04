Cristina Kirchner pidió a sus seguidores "no hacerse los rulos".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó un discurso en el Teatro Argentino de La Plata en el que pidió a sus seguidores que "no se hagan los rulos" en relación a su posible candidatura presidencial este año. Si bien dejó en claro que ya dio "lo que tenía que dar" en la política, no brindó una respuesta definitiva a la pregunta de si se postulará o no.