Cristina Kirchner: "La principal causa de la inflación es el dólar"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló este jueves que "la principal causa de la inflación es el dólar" , advirtió que "la inflación no para con la dolarización" , durante una clase magistral en el Teatro Argentino de La Plata, en su primera aparición pública desde que el presidente Alberto Fernández anunció que no irá por la reelección.

"Somos un país industrial, con energía nuclear. Si vemos lo que pasa en Ecuador, la inflación no para con la dolarización. Como no emite moneda, no hay posibilidad de tener una política monetaria, como la tuvimos con el Covid para hacer frente a los gastos de salud y vacunas", manifestó la líder del Frente de Todos.