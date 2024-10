Cristina acusa a Kicillof de traidor pero Quintela pide cuidarlo

A la disputa entre Cristina Fernández de Kirchner y Ricardo Quintela por la presidencia del partido nacional se le sumó en las últimas horas las duras críticas de la exmandataria hacia quien hasta no hace mucho tiempo era su “hijo político”: Axel Kicillof , la expresidenta lo tildó de “traidor”, lo que dejó al partido al borde de un quiebre histórico. Por su parte, el gobernador riojano defendió a su par bonaerense y le mandó un mensaje a la expresidenta.

“Hay que proteger y cuidar a Kicillof porque es la única alternativa que tenemos hoy por hoy los argentinos. Por eso hay que protegerlo. Por eso le pedí que no se metiera para que no se genere ningún tipo de suspicacia. La verdad es que está teniendo un rol importantísimo y debe asumir la responsabilidad de ese rol y no inmiscuirse en este tema para que podamos tener una competencia lo más tranquila posible basada en ideas, en propuestas y con un cambio de métodos, procedimientos”, afirmó sobre el funcionario bonaerense, con quien aseguró tener “excelente diálogo”.