Criptogate: las "lecciones" que aprendió el Gobierno y el "circo político" opositor

El jefe de Gabinete planteó: "¿Qué significaría una comisión investigadora en un proceso electoral, conociéndolo al kirchnerismo? Que iba a ser usada en la campaña política, en el período preelectoral, para tratar de frenar el crecimiento que tuvo en este período la imagen pública presidencial".

Senado de la Nación Argentina, Bartolomé Abdala 2025 02.jpg Por un voto, el oficialismo evitó que el Senado crease una comisión para investigar el escándalo por la criptomoneda $LIBRA Foto: Prensa Senado de la Nación

Las “lecciones” por el caso de la criptomoneda $LIBRA

“No conozco todos los pormenores del asunto. Como dijo el Presidente con mucha claridad, la lección que uno saca de estas cosas es que tal vez tenga que aumentar, incrementar o, él dijo construir una muralla. Evitar que algunas personas lleguen hasta su oficina con propuestas que no fueron suficientemente claras. Me parece que es importante tener más controles”, sostuvo, consultado sobre las enseñanzas que le dejó el escándalo cripto al Poder Ejecutivo.

Y concluyó, sobre los primeros pasos que hizo la gestión de Milei: “Cuando asumió el poder, el Presidente comenzó a cambiar la estructura, puso todo su esfuerzo, todo su convencimiento de que la reconstrucción económica se comienza desde arriba. Dijo ‘acá no hay plata, no dejaron ni un peso, ni un dólar, ni nada, tenemos que empezar de cero’. Cortó el gasto público de una manera impresionante y desde el primer mes de Gobierno comenzó a equilibrar las cuentas públicas, tener superávit. Eso permitió bajar la inflación, comenzar un crecimiento de la economía. Eso, el justicialismo, el kirchnerismo no lo puede parar, entonces intenta por otra vía”.