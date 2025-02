Francos admite que el escándalo con las criptomonedas "ha generado ruido en el Gobierno"

Polémica Para Manuel Adorni, el escándalo cripto "no daña al Gobierno"

En la misma línea, expresó: “El Presidente ha explicado de qué se trató. La realidad es que lo que pretendía era difundir un emprendimiento tecnológico , pero se tomó de una manera que pensó que era equivocada, que no tenía que ver con el objetivo que tenía para llevarlo adelante y lo bajó”.

“Lo conozco desde hace años y no he conocido una persona más honesta. Cuando el deje su función y miren su patrimonio, no va a ser como el de otros funcionarios que empezaron con cero y terminaron con miles de millones de pesos”, prometió al tiempo que negó que el mandatario haya recibo coimas por promocionar el proyecto.