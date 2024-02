Cornejo respaldó a su par de Chubut por el reclamo de la coparticipación

A través de un comunicado en conjunto, los gobernadores de Juntos por el Cambio respaldaron a su par de Chubut, Ignacio Torres, que amenazó con no entregar petróleo ni gas si Javier Milei no gira los fondos coparticipables que el Gobierno le retuvo a principios de febrero. Con la firma del gobernador Alfredo Cornejo, los mandatarios expresaron su “total respaldo y apoyo”, no solo al gobernador, sino también a los chubutenses “en este duro momento por el que están pasando”.