El duro comunicado de los gobernadores patagónicos contra Milei

"No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias", indica el texto, que lleva las firmas de Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Gran respaldo de los Gobernadores Chubut amenazó al Gobierno con no entregar petróleo y gas si no recibe los fondos de la coparticipación

"Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto . Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses", señala el comunicado.

El duro comunicado de los gobernadores patagónicos contra Javier Milei_ No aceptamos patrones de estancia.pdf

"Avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen", advirte el comunicado.

"Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas. Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina", concluye el texto.

Torres amenaza con cortar el abastecimiento de gas y petróleo por la caída de la coparticipación

Esta mañana, Nacho Torres envió un mensaje a Casa Rosada: “Si el martes o miércoles de la semana próxima no está resuelto el tema, efectivamente vamos a optar por no exportar un barril de petróleo para justamente sentar las bases que nuestra provincia es la cuarta provincia exportadora, genera muchísimo dinero para el Gobierno Nacional y no podemos permitir que nos pisen la cabeza y que nos quieran tener arrodillados, pidiendo permiso todos los meses”.

Una vez conocido el descargo de los patagónicos, distintos mandatarios se expresaron al respecto. “Mi total adhesión y solidaridad desde este Norte Argentino a lo expresado por los Gobernadores en el documento ‘Las Provincias Unidas del Sur’. Las provincias somos preexistentes a la nación!! Sin federalismo no hay país!!”, expresó el santiagueño Gerardo Zamora.