Cornejo bancó la gestión de Orozco en Las Heras: ¿se cierra la fórmula radical?

Pese a que el senador nacional aclaró que “todavía no acepta” la propuesta de Suarez , el propio Orozco dijo que hay un 99% de posibilidades de que sea quien encabece la lista de la UCR dentro de la interna que habrá con el resto de los espacios de Cambia Mendoza . Y dio más pistas: descartó la posibilidad de ser ministro de Salud ante un eventual triunfo en las urnas y dejó claro que le gustaría ser el candidato a vicegobernador de su correligionario.

Presentación libro Orozco, Público, militantes cambia mendoza La tropa radical se movilizó a Las Heras para escuchar a ¿la fórmula electoral? Alfredo Cornejo y Daniel Orozco Foto: Cristian Lozano

“Es una figura que te enseña permanente. Está involucrado en todos los temas. Quién no quisiera estar como vice de Alfredo”, destacó el anfitrión del evento, que estuvo copado de dirigencia oficialista (mayoritariamente radical, aunque hubo presencia de aliados). La idea tomó fuerza en el último tiempo, a medida que la candidatura de Cornejo se materializaba como una realidad. Es que Orozco es un referente del sector que responde a Julio Cobos y tanto en 2015 como en 2019 la fórmula UCR llevó a un cornejista (Suarez no era 100% del riñón de su antecesor, pero lo demostró con el tiempo) y un cobista, por lo tanto no sería una locura pensarlo, si es que se respeta ese “acuerdo” tácito entre espacios internos.