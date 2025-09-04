Contra la reforma del Estatuto del Empleado Público, gremios se movilizaron en Casa de Gobierno

Contra la reforma del Estatuto del Empleado Público, gremios se movilizaron a Casa de Gobierno.

Los gremios o sindicatos que representan a los estatales se movilizaron este jueves en contra de la reforma del Estatuto del Empleado Público impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo . La concentración contra el Gobierno de Mendoza juntó a diversos dirigentes sindicales, que también pidieron la reapertura de las paritarias .

La media sanción de la Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza que obtuvo el proyecto el pasado miércoles sacó a las calles a los sindicatos, que aseguran que la iniciativa "atenta contra la estabilidad laboral y los derechos" de los agentes del Estado. Para el oficialismo, por su parte, se trata de una actualización de la normativa vigente que "no toca ninguno de los derechos adquiridos".

Fuertes críticas Jorge Difonso anticipó el voto negativo de su bloque al proyecto para modificar el estatuto del empleado público

La movilización de los gremios comenzó a las 9.30 en la explanada de la Casa de Gobierno , luego los manifestantes rodearon el edificio que se encontraba vallado y custodiado con presencia policial. Participaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) , la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y la Asociación de Empleados Judiciales.

"Hay derechos de los trabajadores que van a ser vulnerados, derechos históricos, como el de las indemnizaciones, pasar a un modelo interinato de los cuales nunca más te pasan a planta y te quitan todos los derechos que conseguís en un convenio colectivo, vulneran derechos colectivos lo que se ha venido trabajando a lo largo de los años", afirmó la dirigente de ATE Adriana Iranzo sobre el proyecto debatido en la Legislatura.

marcha gremios mendoza 4.9 (3)

Los gremialistas sostuvieron que la propuesta que modifica parcialmente el Estatuto General del Empleado Público (DL 560/73) y del Escalafón Ley 5126, es "inconstitucional", y que "precariza aún más" a los estatales de la provincia.

Desde Ampros reclamaron en el mismo sentido: "Estamos juntos reclamando al Gobernador que necesitamos salarios dignos. No necesitamos ninguna reforma del Estatuto".

La reapertura de paritarias "en todos los ámbitos de la administración pública" fue otro de los reclamos en la movilización de los distintos sindicatos. "La administración central ha conseguido un aumento muy jugoso, a los trabajadores les dan 3% y los funcionarios se aumentaron el 40%", señaló ATE.

La iniciativa avanza en la Legislatura de Mendoza

El proyecto de reforma del Estatuto del Empleado Público, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo, ya tiene media sanción de la Cámara baja. Aunque la oposición votó en contra, el oficialismo cuenta con mayoría en la Legislatura.

marcha de gremios en mendoza 4.9

El diputado Jorge Difonso, referente de La Unión Mendocina, que no acompañó la iniciativa, declaró: "Va generar una catarata de juicios contra la provincia de Mendoza porque es inconstitucional, y esos juicios no los va a pagar Cornejo, los vamos a pagar todos los mendocinos.

El jefe del bloque del Partido Justicialista, Germán Gómez, que también votó en contra, opinó: "Es un proyecto que no se ha podido mejorar en absolutamente nada, atenta contra la estabilidad laboral y los principios fundamentales en materia laboral que rozan la inconstitucionalidad, atenta contra el modelo del concurso de antecedentes para acceder a cargos públicos".

La incorporación de la figura del “personal de planta interino” es lo que más rechazo generó, junto a las modificaciones en cuanto a las indemnizaciones. Al respecto, Andrés "Peti" Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados aseguró: "No se toca ninguno de los derechos adquiridos por los empleados que están actualmente prestando funciones y tienen estabilidad y planta permanente en el Estado".

Qué dice el proyecto impulsado por el Gobierno de Mendoza

Modificación de los artículos 1 y 2 del decreto 560/73 . Se aclara que el estatuto podrá aplicarse de manera supletoria a personal excluido de la carrera administrativa, ampliando su alcance normativo.

. Se aclara que el estatuto podrá aplicarse de manera supletoria a personal excluido de la carrera administrativa, ampliando su alcance normativo. Incorporación de manera expresa la figura del “personal de planta interino”.

Derogación de normas recursivas en desuso y establece que será de aplicación el procedimiento administrativo común previsto en la Ley 9003.

recursivas en desuso y establece que será de aplicación el procedimiento administrativo común previsto en la Ley 9003. Definición de los efectos de la extinción de suspensiones o separaciones , diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia, los agentes permanentes efectivos, y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación.

, diferenciando entre quienes gozan de estabilidad propia, los agentes permanentes efectivos, y aquellos con estabilidad impropia, como interinos y contratados, que no cuentan con derecho automático a la reincorporación. Eliminación de disposiciones que otorgaban derechos de acceso cuasi hereditarios a cargos públicos .

. Modificación de las reglas de indemnización , fijando un plazo máximo de 30 días para su pago.

, fijando un plazo máximo de 30 días para su pago. El estatuto será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten servicios remunerados en relación de dependencia dentro del sector público. En cuanto al cómputo de antigüedad , se establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas.

será aplicable de manera directa, residual o supletoria a todas las personas que presten dentro del sector público. En cuanto al , se establece que solo se reconocerán los servicios prestados bajo relación de dependencia con aportes previsionales, excluyendo las contrataciones bajo locación de servicios u otras figuras autónomas. Los agentes públicos tendrán a su disposición los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo y, una vez agotada esa vía, podrán recurrir a la acción procesal administrativa establecida por la Ley 3918 y sus modificatorias.

El objetivo del proyecto es "actualizar la normativa vigente, adaptándola a las exigencias de responsabilidad fiscal, a los estatutos sectoriales posteriores y a los criterios fijados por la Suprema Corte frente a interpretaciones divergentes".