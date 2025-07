Casación revisará la prisión domiciliaria y el uso de la tobillera electrónica de Cristina Kirchner

Con esta decisión, ambos temas quedaron en condiciones de ser analizados por la sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Según fuentes judiciales, ese tribunal ya tiene previsto realizar una audiencia el lunes 7 de julio para tratar otro recurso relacionado con el régimen de visitas restringido que se le impuso a la ex mandataria.

cristina kirchner en el balcon.jpg El Tribunal Oral Federal 2 realizará una audiencia el 7 de julio para tratar el recurso del régimen de visitas restringido Foto: NA

En paralelo, la defensa de la ex presidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, impugnó la colocación de la tobillera electrónica. “Se ha efectuado una errónea interpretación de la ley sustantiva, en particular, en lo que refiere al artículo 33 de la Ley de Ejecución Penal y los supuestos en los que procede o no la implementación de un dispositivo de monitoreo electrónico”, argumentó.