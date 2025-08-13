Investigación

Bullrich apuntó a funcionarios por las muertes con fentanilo: "Hubo un fracaso total"

La ministra de Seguridad de la Nación sostuvo que la Justicia debe determinar qué funcionarios fallaron en el control del fentanilo que causó casi 100 muertes.

Foto: Télam
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, advirtió que la Justicia debe determinar qué funcionarios son responsables de que el fentanilo haya provocado casi 100 muertes en Argentina. Habló de un “fracaso total” en la cadena de custodia y comparó la situación con el escándalo de la efedrina.

"Hay responsabilidades que las determinará la Justicia, habrá que ver en los organismos de control qué responsabilidad hay y qué funcionarios son responsables de que el fentanilo hoy haya matado a casi cien personas de acuerdo a lo que esta diciendo la Justicia", indicó.

Además, en diálogo con La Nación+ añadió: "Así como en su momento la efedrina fue un desvío de la prohibición de México, entró por Argentina y tenías mil kilos de efedrina por al año y de golpe pasaste a 10 mil y nadie se dio cuenta, con el fentanilo hay una cadena de custodia que ha fracasado totalmente".

Fentanilo

"Siempre hemos sido muy rigurosos y esa rigurosidad es fundamental para que no entre el fentanilo a Argentina, no solamente ahora con un fentanilo contaminado con bacterias porque el país entero está con miedo respecto a lo que está pasando", aseveró.

Qué es el fentanilo y para qué se usa en la medicina

Según diversas fuentes, el fentanilo es un potente opioide sintético que se utiliza principalmente para el control del dolor. Es significativamente más potente que la morfina y se suele recetar a pacientes con malestares intensos.

Este fármaco analgésico se suele presentar de diversas maneras, como parches, pastillas y soluciones inyectables, lo que lo hace versátil para las necesidades médicas actuales. Fuente: Noticias Argentinas.

Cuáles son los efectos secundarios del fentanilo

Los efectos secundarios comunes incluyen:

  • Somnolencia
  • Náuseas
  • Estreñimiento
  • Confusión
  • Mareo

Los efectos secundarios graves pueden incluir:

  • Depresión respiratoria: respiración lenta o difícil
  • Reacciones alérgicas graves: sarpullido, picazón, hinchazón
  • Dependencia y adicción
  • Sobredosis: que puede ser fatal / apollohospitals
