Boleto gratuito para personal de salud: se redujo al 50% y piden su restitución

No obstante, no se ha definido la fecha en que la gratuidad del 50% dejará de otorgarse. Se entiende, por lo firmado en la comisión negociadora entre gremio y Ejecutivo, que hasta que el sector Salud no obtenga el adicional salarial compensatorio, o “por zona”, los y las trabajadoras de los efectores públicos seguirán abonando la mitad del pasaje.

Piden su restitución y su vigencia permanente

Además de los abonos estudiantiles, de jubilados o de usuarios frecuentes (que representan descuentos significativos para cada sector), en Mendoza hay varios grupos que cuentan con el boleto 100% gratuito. Entre ellos se ubican el personal docente, celadores, bomberos voluntarios, personas con discapacidad, mayores de 70 años y Ley 7.811 (pacientes con HIV).

Distintos sectores, como la salud, reclaman la integración definitiva a ese colectivo. Así es que en las paritarias reabiertas esta semana, uno de los pedidos de los gremios fue la restitución del beneficio y su vigencia permanente.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lo sumó entre las exigencias del régimen 15 (enfermeros y no profesionales de la salud) y Desarrollo Social. “Fue una de las cuestiones taxativas que planteó el sindicato para todos los trabajadores de la salud, sin discriminar el régimen. Este beneficio lo ganó ATE en marzo del 2020 y se trató de un hecho histórico que no queremos perder”, resaltó el secretario general de esa entidad, Roberto Macho.

mendotran, metro tranvía, sube, transporte publico,tarifa.jpg La tarifa urbana del transporte público en Mendoza actualmente cuesta $40, pero se espera una suba importante antes de fin de año Foto: Yemel Fil

Por su parte, Ampros (régimen 27 – profesionales de la salud) también lo incluyó entre los requerimientos elevados a la patronal, pese a que fue el gremio que firmó la reducción en agosto. “Requerimos el sistema de transporte público, de corta y larga distancia, sin cargo para profesionales que se trasladen a los distintos lugares de trabajo”, fue la solicitud puntual que quedó reflejada en el acta paritaria.

También expresó su malestar el Partido Obrero de Mendoza, que inició una campaña con el fin de recolectar firmas para presentar al Ministerio de Salud. El exsenador y referente de ese espacio, Víctor Da Vila, indicó que el personal sanitario “sostuvo el sistema durante toda la pandemia de forma heroica, arriesgando su vida a diario, obteniendo el reconocimiento de toda la sociedad”.

“No podemos tolerar semejante manoseo y olvidar que su labor fue determinante frente a un sistema de salud vaciado, con salarios de hambre y en su gran mayoría tercerizados”, sostuvo el dirigente de la Izquierda.

UPCN, que parita para Guardaparques y personal de la Secretaría de Ambiente –entre otros-, fue más allá y pidió que la gratuidad rija para todo el personal estatal que perciba un salario inferior a los $150.000, pauta que difícilmente conceda el Ejecutivo.