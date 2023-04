Aveiro pateó el tablero y eligió candidato nacional: "Lo veo como Presidente"

Martín Aveiro es uno de los dirigentes más reconocidos del PJ Mendocino, perteneciente al sector más "tradicional" del justicialismo. Y era uno de los impulsados por muchos peronistas para la precandidatura a la gobernación, pero que él resistió por cuestiones "personales", "familiares" y porque no encontró "el contexto adecuado dentro del peronismo para encarar el proyecto" , según admitió en el programa Tribuna , de Andino TV . Es que Aveiro es uno de los dirigentes que cuenta con alto nivel de conocimiento, producto de su trayectoria política y de haber sido intendente de Tunuyán por tres períodos, contando el actual. Lanzado como precandidato a concejal, Aveiro aventura quienes serían las mejoras opciones para su espacio y se arriesga a apoyar a un precandidato para la presidencia.

En la entrevista con Tribuna , Aveiro admitió la difícil situación que atraviesa el justicialismo mendocino y el nacional, lo que repercute en una oferta electoral para los mendocinos, que a su criterio no es suficiente. Cabe aclarar que hasta ahora el único precandidato "firme" que tiene el PJ es Martín Hinojosa, el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Y Aveiro pide que sean más... hasta dio algunos nombres.

"Hinojosa es un buen candidato, quizás no ha podido demostrar su empatía porque al no haber sido intendente le falta esto de la popularidad, pero es una persona muy preparada. Creo que Emir (Félix , intendente de San Rafael) y Roberto (Righi , intendente de Lavalle), tienen un potencial tremendo para ser gobernador, un poder de gestión y han demostrado en su territorio el poder de construir", señaló como un pedido para que compitan en estas elecciones 2023 .

"Si tenemos PASO hay que jugar. Los intendentes tienen que tener una lista, el kirchnerismo, los movimientos sociales y el que quiera. Nadie sobra, todo el mundo se tiene que hacer parte. Es la forma de lograr un consenso para ser un buen proyecto", resaltó y agregó: "Un buen proyecto no puede salir de una lista de unidad, de uno solo puesto a dedo. Basta de nombres puestos a dedo", disparó.

"Hay un gran conflicto nacional que no ayuda. estamos desordenados a nivel nacional y no podemos escapar a esa situación", evaluó Aveiro y reflexionó sobre la posición del justicialismo, que lleva varias elecciones consecutivas perdidas: "Evidentemente la oferta del otro lado no es buena pero tengo la conclusión de que está ganando el menos malo en lugar del mejor proyecto para Mendoza. Ese es el gran desafío que tenemos", evaluó.

El panorama nacional y su favorito

Martín Aveiro se refirió también a la situación de su partido a nivel nacional, al que calificó de "complicado". "La oposición está ocupada por ver quién se queda con el trofeo y no veo ninguna propuesta clara de cómo puede revertir la situación y ellos también son responsable de este problema". "La mayor preocupación de la gente es cómo llegar a fin de mes", y en ese contexto se aventuró a considerar quién es el mejor candidato para la presidencia en su espacio.

"Yo no soy del equipo de Sergio Massa (ministro de Economía de la Nación), ni tengo una relación directa. Admiro su voluntad, predisposición y corazón que le está poniendo. No es fácil salir de esto, no hay muchas recetas, pero veo en Sergio una gran posibilidad", sostuvo.

Y consideró que, al igual que en Mendoza", a nivel nacional "la mejor forma de ordenar es una PASO". "Veo en Massa la persona y la gran posibilidad de volver a tener un presidente en Argentina".

"El desafío que tiene es lograr que la inflación de este sea 30/35 puntos menos y que sea un camino constante para darle continuidad a un proyecto que empieza a tener los índices favorables", destacó.

Embed

"El tema es la inflación, el poder adquisitivo y cómo la economía puede ir a un proceso de paz monetaria, cómo ayudar al que produce, al que paga sueldos sin que afecte el bolsillo de la gente. Es un momento complejo, hay mucho ruido electoral, demasiada discusión política e intereses cruzados", sostuvo

Mirá el programa completo: