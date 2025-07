Avanzan las charlas en el peronismo mendocino, pero sin señales concretas de unidad

Luego de varios días de acercamientos fríos, en las últimas horas avanzaron las charlas entre ambos espacios , aunque todavía no hay garantía de que se llegue a un convenio. Es más, algunos arriesgan que no hay ninguna chance de que se pongan de acuerdo.

Sin embargo, todavía la unidad se ve muy lejana. Hay dos puntos que generan rispideces: los lugares en la lista y el desdoblamiento de los intendentes. Y un tercero, que podría tener resolución más adelante: qué perfil adoptará el peronismo mendocino frente al escenario político nacional y provincial.

Por los nombres en la boleta nacional (es la discusión actual, aunque también se habló -por encima- sobre el armado para la Legislatura provincial), el primer lugar está reservado para el presidente del PJ, Emir Félix, y no es objetado. Su compañera de fórmula es la incógnita. En principio, ese sector propuso que la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, lo secunde, y detrás de ella (en un lugar sin ninguna chance de acceder a una banca en el Congreso) figure el maipucino Matías Stevanato.

La Cámpora pidió que alguien de su espacio ocupe el casillero de la santarrosina. Se propusieron dos nombres: la secretaria de la Juventud del PJ nacional y diputada provincial, Valentina “Tina” Morán; y la vicepresidenta del partido a nivel provincial, Paloma Scalco. Del otro lado cuestionan que no se postule a Anabel Fernández Sagasti, mucho más conocida por el electorado y quien incluso “se lanzó” tiempo atrás, con un spot en redes. No se descarta que la senadora nacional, quien aún tiene dos años más de mandato, acepte el desafío de acompañar al sanrafaelino. Igualmente, hay resistencia del intendentismo/ciurquismo de otorgar ese espacio, por el que todavía existe una esperanza de ser “entrable” para el peronismo.

Si esa alternativa llegase a cumplirse, los intendentes exigen que no haya cuestionamientos en el caso de que hagan uso de la facultad de desdoblar los comicios municipales de los provinciales. Varios se juegan la mayoría propia en los Concejos Deliberantes (algunos, ni siquiera la tienen) y no quieren perder gobernabilidad en los dos años de gestión que les restan.

¿Se estira la definición en el peronismo mendocino?

Frente al apremio del tiempo y la falta de un acuerdo, una posibilidad que se baraja por estas horas es que se prorrogue la fecha de presentación de listas, teniendo en cuenta que no existirá tal interna.

Si realmente hay voluntad de alcanzar la unidad, las cuestiones reglamentarias pueden subsanarse y modificar el calendario electoral interno.

“La veo muy difícil. A lo sumo se puede pedir una prórroga hasta el domingo, si es que las conversaciones avanzan. Pero desde hace días vienen anunciando que van a ir por afuera, que ya tienen partido (el kirchnerismo logró rehabilitar la personería de “Unidad Popular”), que ya tienen los candidatos. Necesitamos certezas”, señalaron desde el sector de los intendentes.

La respuesta del camporismo es contundente: “El plazo del 5 de julio se lo autoimpusieron ellos y lo definieron sin nosotros. Es su responsabilidad dar los pasos útiles (en este caso, modificar esa fecha) para que continúe la negociación”.

La visión del sindicalismo

Una pata del justicialismo local que parece verla de afuera es el sindicalismo. Un dirigente con fuerte poder en el territorio se quejó por la falta de convocatoria.

"Si no te llaman para el armado de listas, después no deberían convocarte para hacer campaña. A nosotros nos gusta que nos inviten al cumpleaños de 15 a cenar. Si es al baile, generalmente no vamos", graficó a este medio el referente sindical vinculado al kicillofismo.

Pese a que en el gremialismo también existen divisiones, hay coincidencias en el diagnóstico: el peronismo perdió el termómetro social y es momento de reinventarse.

"Es hora de recuperar el diálogo con la sociedad, escuchar sus demandas y abrir la participación a quienes han sido marginados", advirtió la CGT -junto a otras organizaciones- en un comunicado.