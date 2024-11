Antes de presentarse en el Senado, Francos respondió más de mil preguntas

La Jefatura recibió 1.537 requisitorias de los legisladores, las que una vez unificadas quedaron consolidadas en 1.093 consultas de 48 senadores.

Senado de la Nación Argentina 2024.jfif El Senado de la Nación Argentina recibirá al jefe de Gabinete, Guillermo Francos Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

Con 696 preguntas remitidas al jefe de Gabinete, el interbloque de Unión por la Patria fue el que más consultas realizó, tal como había ocurrido el 5 de septiembre, cuando el funcionario nacional expuso en Diputados.

Detrás de UP figuran los senadores de la Unión Cívica Radical con 227 consultas; y del Pro, con 95. Continúan en orden decreciente los bloques Cambio Federal (27), Despierta Chubut (18), Juntos Somos Río Negro (18), Por Santa Cruz (8) y Unidad Federal (4).

En este contexto, los senadores que más preguntas remitieron fueron Alicia Kirchner (105, UP); Pablo Blanco (92, UCR); María Eugenia Duré (72, UP); María Inés Pilatti Vergara (58, UP); Mariano Recalde (56, UP) y Oscar Parrilli (55, UP).

Ranking de preguntas por Ministerio y organismo

Según se informó desde el Gobierno, respecto de la cantidad de preguntas derivadas a cada ministerio y dependencia, la lista de demandas la encabeza la cartera de Economía con 491 consultas; seguida por Capital Humano (219), Jefatura de Gabinete (143), y los ministerios de Salud (109) y Relaciones Exteriores (57).

Completan la lista el área de Presidencia, con 41 consultas; y los Ministerio de Justicia (56 preguntas), Defensa (34); Desregulación y Transformación del Estado (32); Seguridad (25); y el BCRA (17).