Milei arremete contra Villarruel: 'Está más cerca de la casta que de nosotros

El presidente Javier Milei lanzó fuertes críticas hacia su vicepresidenta Victoria Villarruel , revelando un distanciamiento en su relación política. Milei afirmó que Villarruel "decidió no participar" en las reuniones de Gabinete, sugiriendo que su visión está alineada con el "círculo rojo" o la "casta" , conceptos que el mandatario ha combatido en su discurso. Estas declaraciones marcan un punto de inflexión en su vínculo, que hasta ahora mantenían en términos institucionales.

Durante una extensa entrevista, Milei subrayó que Villarruel no tiene influencia en las decisiones de gobierno, lo que expone una fractura en la cúpula presidencial. El mandatario no solo confirmó la ausencia de la vicepresidenta en las instancias clave de gestión, sino que también destacó diferencias ideológicas importantes. "Ella está más cerca de lo que llama la alta política" , aseguró, en contraposición a su enfoque reformista.

En términos políticos, Milei se mostró abierto a alianzas, mencionando un "excelente diálogo" con el PRO de cara a un eventual acuerdo para 2025 . Resaltó la necesidad de unificar esfuerzos contra el "colectivismo" , al que identificó como el principal enemigo. Sin embargo, su discurso no se limitó a la política interna; también aprovechó para exaltar los logros de su hermana, Karina Milei , en la organización de su partido, desestimando críticas hacia su papel en la administración.

Finalmente, Milei cuestionó el papel del periodismo de opinión, al que acusó de distorsionar la verdad y perjudicar su imagen. Aunque defendió al periodismo como una actividad "noble", criticó a quienes priorizan la opinión sobre los hechos. "Lo que me molesta es la mentira, no que me cuestionen", concluyó, reafirmando su postura de confrontación con ciertos sectores mediáticos.

