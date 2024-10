Alfredo Cornejo habló sobre las cifras de desempleo en Mendoza: qué dijo

"Hay un montón de economía en negro y subocupada que no tiene registro. Todos estos números de la economía tienen un reflejo con las decisiones de los gobiernos nacionales pasados, presentes y futuros", señaló.

Alfredo Cornejo contra Nación

Pese a lo mencionado, Cornejo aseguró que "el empleo y la cantidad de empleo no son responsabilidad de los municipios ni las provincias".

"Los municipios y las provincias tienen que crear climas de trabajo, de negocio convenientes, pero no tenemos una fuerte determinación del empleo. Ahora que son más o menos buenas no nos llenamos de orgullo y cuando son malas no nos sentimos directamente responsables", mencionó.

El desempleo en la provincia de Mendoza

En términos generales, las estadísticas en la provincia de Mendoza reflejan un aumento del desempleo, especialmente durante el segundo trimestre del 2024.

El informe de coyuntura realizado por las investigadoras Valentina Ledda, socióloga e investigadora del Instituto de Trabajo y Producción (ITP) CONICET y Belén Paz (economista e investigadora del Área de Políticas Públicas, UNCuyo) analiza el primer y segundo trimestre de 2024, en el total del país y en el Gran Mendoza.

Allí, remarca que, en términos generales, la primera mitad del 2024 estuvo marcada por una política fiscal contractiva, que afectó principalmente a jubilaciones y pensiones. "Hubo una importante reducción del empleo público (27 mil personas) y se reglamentó la reforma laboral", remarca el informe.

Bajo un contexto de fuertes medidas de ajuste aplicadas por el Gobierno, el desempleo aumentó durante 2024 en todo el país. Sin embargo, no lo hizo de la misma manera en Argentina que en Mendoza.

ANSES, bono, credito, planes sociales.jpg En la Provincia de Mendoza, las poblaciones más afectadas por el desempleo son las mujeres y los jóvenes. Foto: Yemel Fil

A diferencia de Argentina, en donde hubo mayor pérdida de puestos laborales durante los meses de enero, febrero y marzo, en Mendoza el impacto de las medidas se vio durante el segundo trimestre, es decir, durante los meses de abril, mayo y junio.

"En el caso del Gran Mendoza, en el primer trimestre de 2024 el desempleo se mantuvo en un nivel bajo para los primeros meses del año". Pero en el segundo trimestre de 2024, la tasa creció tanto en términos anuales como en la comparación con el primer trimestre del año.

En consecuencia, la cantidad de personas desocupadas se acrecentó a 7 mil en el principal aglomerado de la provincia entre el primer y el segundo trimestre de 2024.

