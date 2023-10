Alfredo Cornejo asumirá con un escenario distinto al de 2015 y deberá repartir el poder

Alfredo Cornejo volverá a ser gobernador de la Provincia de Mendoza a partir del 9 de diciembre, el cargo que ya ocupó entre 2015 y 2019. Sin embargo, en esta gestión no tendrá las mayorías amplias como lo tuvo en su anterior mandato . Necesitará de los consensos en la Legislatura, como así también para armar sus equipos de Gobierno.

En varias oportunidades los peronistas le "achacaron" a Cornejo que la Legislatura funcionaba como una "escribanía" ya que al tener la mayoría no necesitaba consensuar los proyectos enviados, una situación absolutamente válida. Sucedió con el ítem aula, algunos presupuestos, la expropiación de Penitentes, entre varios otros.

Una Legislatura dividida

La Legislatura que acompañó a Cornejo difería bastante de la que le tocará a partir de diciembre. En 2015 Cornejo ganó con el 46.5% de los votos, lo que le permitió un Poder Legislativo afín en su gran mayoría. Llegó acompañado de otras fuerzas políticas que se unieron al radicalismo para darle batalla a un peronismo que venía de dos gestiones consecutivas en la Provincia. Junto al PRO, Libres del Sur, el PD, entre otros espacios, logró una Legislatura fuerte.

Sin embargo, las últimas elecciones le significaron a Cornejo la necesidad de consensuar. La interna con Luis Petri y el 17% obtenido por éste derivaron en la cesión de espacios: los candidatos del ahora candidato a vicepresidente pasaron a ocupar los terceros lugares en las listas de diputados y senadores provinciales, desplazando al PRO que al momento de armar las listas consiguió estos lugares, sin prever el resultado de la interna.

Alfredo Cornejo, Hebe Casado, elecciones 2023, búnker Cambia Mendoza, Gracias Mendoza Luis Petri ganó peso en Cambia Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Además, el "petrismo" se quedó con el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales, con Patricia Giménez.

Pero, las cifras que dejaron los comicios provocaron una reconfiguración del panorama político en la Legislatura. El Poder Legislativo es el principal órgano contrapoder de la política y con el cual el Ejecutivo (que estará encabezado por Alfredo Cornejo y Hebe Casado) deberá negociar para avanzar con sus propuestas.

En la Cámara de Senadores, Cambia Mendoza se jugaba once bancas, mientras que el Frente Elegí arriesgaba siete y La Unión Mendocina un cargo. Así se renovaron los escaños: en el Senado el oficialismo tendrá 19 bancas, 10 el peronismo, 8 La Unión Mendocina y una el Partido Verde.

Con lo cual, estará obligado sí o sí a dialogar, ya que en el recinto la oposición en su conjunto tendrá 19 de los 38 votos, por lo cual en caso de empate deberá desempatar la vicegobernadora. Si bien esto es parte del reglamento, estas situaciones suelen generar cuestionamientos.

Por otra parte, el problema mayor será para aquellas leyes que necesiten mayorías especiales (dos tercios), como la reforma constitucional, endeudamiento, por ejemplo.

SENADORES-elecciones2023-PLACA.jpg

La misión que estará a cargo de la vicegobernadora electa, Hebe Casado no será sencilla ya que, por un lado los miembros de LAUM tienen un paso por el PRO, una fuerza que se fragmentó, provocando la escisión y la conformación de la fuerza conducida por De Marchi, con quien Casado ha expresado una enemistad. El PRO cornejista impulsó a la sanrafaelina para que acompañara a Cornejo en la fórmula, en un reclamo de lugares que antes fue desoído y sobre el que pasaron factura.

"Tengo que decirle (a Cornejo) que cuenta con nosotros para el bien de los mendocinos" y agregó: " También le aclaro y le digo que seremos una oposición firme y seria", dijo De Marchi pasados los comicios.

Con el PJ no se vislumbra una relación amistosa, tras cruces polémicos durante la campaña electoral.

En tanto, en Diputados la situación será más favorable al oficialismo. Cambia Mendoza mantendrá la misma cantidad de bancas: 26; mientras que el PJ contará con diez diputados, lo mismo que La Unión Mendocina y dos el Partido Verde.

DIPUTADOS-elecciones2023-PLACA.jpg

Qué pasará en el Gabinete

Este reclamo por lugares se dará también en el armado del Gabinete que tendrá Cornejo. El sector de Petri y el PRO exigirán sus lugares en el equipo.

Los distintos sectores lo han manifestado. El ex gobernador Julio Cobos, uno de los que respaldó la candidatura de Luis Petri, lo expresó en Medios Andinos el mismo día de las elecciones: "El espacio 'Mendocinos por el futuro' tiene que ir consolidando esa relación dentro de Cambia Mendoza, pero ya trazó un camino. Algunas de las propuestas fueron tomadas. Este espacio va a tener que ser escuchado a la hora de debatir los temas importantes".

"Nuestro espacio, Cambia Mendoza, liderado por el radicalismo sufrió algunas escisiones. Hay que tratar de recomponer la relación con aquellos sectores que nos han acompañado y darle la participación que se merecen. Tiene una gran responsabilidad el gobernador y la vicegobernadora electos y las fuerzas de la oposición, de priorizar el interés común y trabajar en conjunto. La situación no es buena entonces debemos mantener una cierta armonía en la provincia para ver como nos insertamos en el escenario nacional", agregó.

Poder territorial dividido

A diferencia de cuando asumió la primera gobernación, en esta oportunidad Cornejo no contará con el acompañamiento de menos de la mitad de los intendentes.

Es que en 2015, solo cinco de los dieciocho intendentes que gobernaron en simultáneo no eran oficialistas: Tunuyán, San Rafael, Lavalle, San Martín y Maipú. Ahora el mapa será de solo ocho oficialistas.

MAPA-resultados-elecciones2023-01.jpg

Es que a diferencia de ese momento, Santa Rosa y La Paz pasaron a estar en manos de gobiernos radicales; los intendentes de San Carlos y Luján ya no forman parte de Cambia Mendoza y ahora son de LAUM; Malargüe dejará de ser radical tras el triunfo del ex gobernador Celso Jaque; y Rivadavia volverá a ser dirigida por Ricardo Mansur, pero esta vez ya no por el radicalismo sino por el partido municipal Sembrar. San Martín pasó a manos del radicalismo en 2019 y así seguirá tras estas elecciones.